Murió Juan Manuel Figueroa, La Momia Blanca de Titanes en el Ring

Juan Manuel Figueroa, el hombre detrás de las vendas de La Momia Blanca en el recordado programa Titanes en el Ring, murió hoy a los 76 años, según pudo saber LA NACION.

Antes de incorporarse al programa de “casualidad”, Figueroa llevaba 8 años practicando lucha olímpica, especialmente grecorromana. Fue un viaje con tres amigos a Mar del Plata que lo topó con la carpa de la troupe liderada por Martín Karadagián.

“Un día nos acercamos al lugar donde entrenaban y nos pusimos a hacer una parodia del catch, una especie de sátira de Titanes en el Ring. Karadagián, que no iba nunca, ese día nos vio y sentimos mucha vergüenza, pero él nos dijo que estábamos luchando bien y a toda costa quería que nos quedáramos más días. Así empezó todo”, recordó en una entrevista de 2019 con LA NACION quien luego personificó a La Momia desde 1974 hasta 1988, y también durante el último regreso televisivo en 2001 por la pantalla de América.

Final Martín Karadagián vs La Momia en el Luna Park

Era tanto el éxito del ciclo que además llegó a ponerse en la piel de El Olímpico, El Dogo, El Androide, El Indio Cultral-Có, y Dink C, entre otros. “A La Momia la heredé, no fue un personaje creado para mí; la personifiqué durante 13 años y fui el último que le dio vida, por eso me resulta tan inolvidable. El Olímpico me fascinaba porque un atleta conecta con su fuerza y eso me identifica”, le dijo entonces a este medio.

El día en que La Momia volvió a calzarse su traje

Años atrás, a sus 69, Juan Manuel Figueroa recibió a LA NACION en el cuadrilátero del gimnasio Marcos Lencina, en el Club Atlético Vélez Sarsfield, el club de toda su vida. Allí, en su bolso, el exluchador descubrió su gran reliquia: el traje de la Momia.

“Este es el original. Es un poco más difícil de poner. Tenía tres. El segundo y el tercero eran más fáciles porque la tela era más elastizada”, contó mientras intentaba ponérselo para las fotos. Fue entonces que explicó que la creadora de la imagen de La Momia había sido nada más y nada menos que su suegra, “una diseñadora experta” que seguía confeccionando prendas a pesar de su avanzada edad. “Era un trabajo arduo, ella midiéndome todo el tiempo y yo probándome a cada rato”, rememoró.

Un día en la vida de Juan Figueroa, la Momia de Titanes en el Ring - Crédito: Marcelo Gómez

La “verdadera” Momia

Los fans de Titanes en el Ring siempre recuerdan la eterna disputa por la verdad del hombre detrás de La Momia. Oscar Demelli (que murió en 2023) decía ser “la verdadera Momia Blanca”, por lo que un día, el propio Juan Manuel Figueroa fue con Paulina Karadagián, la hija de Martín, a desmentirlo en televisión.

Paulina Karadagián en el programa de Jorge Rial con La Momia

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando Paulina me llamó y me dijo de ir a Paparazzi, el programa de Jorge Rial del momento. Se presentaron todos los papeles reales para demostrar que Demelli jamás fue La Momia. Nunca hizo ni una vuelta carnero. Es un mentiroso, lo sabemos todos los titanes. Era un ayudante en el programa, planchaba los trajes y a veces salía de extra como escolta de algún luchador. Gracias a Paulina, Julio César y El Indio que me acompañaron al programa, pudimos desmentir lo que dijo ese mamarracho”, relató en 2019 a este diario.