Murió Kenneth Welsh, actor de Twin Peaks y Los expedientes secretos X, a los 80 años

Kenneth Welsh, un prolífico actor canadiense con más de 200 créditos en el cine y la televisión, murió el jueves por la noche a los 80 años.

La noticia la dio a conocer el ACTRA, el sindicato canadiense de cine y televisión. “Ken fue uno de los mejores artistas canadienses de todos los tiempos, con cientos de papeles memorables durante décadas. Se le extrañará mucho. Nuestras condolencias a sus seres queridos” , expresa el texto que la entidad dio a conocer en las redes sociales.

Kenneth Welsh y R. Lee Ermey en una escena de Los expedientes secretos X imdb.com

Nacido en 1942 en Edmonton, Welsh estudió en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en Montreal y dio sus primeros pasos en el escenario representando obras de Shakespeare y de otros autores clásicos. Dentro de su extensa carrera, Welsh contaba con varios hitos. Uno de ellos es el de haber interpretado el rol de Windom Earle, un agente del FBI desquiciado, en la segunda temporada de Twin Peaks , la serie de David Lynch que debutó en la pantalla en 1990.

Gracias a su experiencia en personajes complejos, Welsh fue elegido para el rol, uno de los villanos centrales de la trama que, como casi todos en la serie, acarrea una historia oscura y llena de misterios: es el exsocio y mentor del agente especial Dale Cooper (Kyle MacLachlan), pero tras haber enloquedido, termina asesinando a su esposa y huyendo a Twin Peaks con la esperanza de desatar el poder de la Logia Negra sobrenatural.

El actor canadiense tuvo una extensa carrera tanto en su país natal como en los Estados Unidos imdb.com

Su desempeño fue por demás eficaz: compuso a un Earle amenazante, de naturaleza cruel y obsesiva. El actor protagonizó 10 episodios del programa y fue una figura central en el célebre y ambiguo desenlace del programa.

Después de Twin Peaks, Welsh comenzó a trabajar con más frecuencia en los Estados Unidos. Entre los programas en los que brilló como invitado especial se encuentran Los expedientes secretos X, La ley y el orden, Smallville, Stargate Atlantis, Star Trek : Discovery, The Outer Limits, Soul Food, The Practice, Due South, Human Target y The Expanse.

De formación teatral, Welsh sabía darle vida a personajes complejos y misteriosos imdb.com

El primer crédito de Welsh en la pantalla fue como intérprete en Shoestring Theatre, una serie de antología de CBC de 1963 que vio a un grupo de actores realizar producciones minimalistas y experimentales de obras de teatro. Hizo algunas apariciones más en televisión en los años 60, incluidas versiones de películas para televisión Henry V y Los tres mosqueteros, donde interpretó el papel de D’Artagnan.

Con Shohreh Aghdashloo en The Expanse imdb.com

Durante los años setenta y ochenta, trabajó principalmente en su Canadá natal en películas para televisión como Hedda Gabler, Brethren, Reno and the Doc, Love & Larceny, The Cuckoo Bird yy Murder Sees the Light. En 1988, interpretó un papel secundario en la exitosa Crocodilo Dundee II y protagonizó un episodio de la reposición de Twilight Zone.

Las películas en las que Welsh tuvo papeles secundarios se cuentan por decenas y van desde Timecop (1994), con Jean Claude Van Damme, a Leyendas de pasión (1994), con Brad Pitt. Una década más tarde, le prestaría el cuerpo al padre de Katharine Hepburn en El aviador de Martin Scorsese. El mismo año, interpretó al incompetente vicepresidente de los Estados Unidos Raymond Becker en El día después de mañana. También participó de La niebla, Pacto infernal y Los cuatro fantásticos y Silver Surfer.

Welsh junto a Matt Dillon, Kurt Russell, Jay Baruchel y Chris Diamantopoulos, sus compañeros en El arte del robo imdb.com

Al momento de su muerte, Welsh tenía varios proyectos en postproducción y tenía previsto realizar una presentación especial en la reposición del exitoso programa humorístico The Kids in the Hall, en Canadá. En los próximos meses, se lo podrá ver en las películas Campton Manor, Midnight at the Paradise, Deadly Draw y Afterwards.