Preocupación por la salud de Bonnie Tyler, intérprete de “Total Eclipse of the Heart”

En las últimas horas, La salud de Bonnie Tyler generó preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos. La intérprete de “Total Eclipse of the Heart” debió ser hospitalizada de urgencia en Portugal para someterse a una cirugía intestinal, según informó un comunicado publicado el miércoles 6 de mayo en su página web oficial.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un Hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, indicó el mensaje difundido por su equipo.

Bonnie Tyler, en 1986

Afortunadamente, el comunicado también llevó tranquilidad sobre el estado actual de la artista: “La operación salió bien y ahora se está recuperando”. El texto concluyó agradeciendo el apoyo del público y reconociendo la preocupación generada por la noticia. “Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación”, indica el escrito.

Hasta el momento, representantes de la cantante de 74 años no brindaron más detalles sobre su estado de salud ni sobre cuánto tiempo demandará su recuperación.

La noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores de distintas generaciones, especialmente porque Tyler continúa siendo una de las voces más reconocibles y queridas de la música popular. Dueña de un estilo inconfundible y de esa voz rasposa que se convirtió en su sello personal, la cantante galesa construyó una carrera de más de cinco décadas repleta de éxitos internacionales.

Antes de convertirse en un ícono absoluto de los años 80, Tyler ya había alcanzado notoriedad en la década del 70 gracias a canciones como “It’s a Heartache” y “Lost in France”. Sin embargo, el gran salto global llegó en 1983 con el álbum Faster Than the Speed of Night, que incluyó el tema que terminaría marcando para siempre su carrera: “Total Eclipse of the Heart”.

El disco no solo se convirtió en un fenómeno comercial masivo, sino que además hizo historia en el Reino Unido. Tyler fue la primera artista británica en debutar directamente en el número uno de la lista de álbumes británica y, hasta hoy, continúa siendo la única artista galesa en alcanzar el primer puesto del ranking de sencillos en el Reino Unido.

A lo largo de su carrera lanzó 18 álbumes de estudio y mantuvo una notable vigencia. Su trabajo más reciente fue The Best Is Yet to Come, editado en 2021.

La historia de un clásico

“Total Eclipse of the Heart”, una de las power ballads más exitosas de todos los tiempos. El tema, compuesto y producido por Jim Steinman, sigue atravesando generaciones y encontrando nuevas audiencias más de cuarenta años después de su lanzamiento.

Curiosamente, el tema estuvo a punto de no existir en la voz de Bonnie Tyler. Steinman originalmente había concebido la canción para Meat Loaf, con quien ya había trabajado en el exitosísimo álbum Bat Out of Hell. Sin embargo, la discográfica Epic rechazó financiar nuevas composiciones externas para el cantante, una decisión que terminaría siendo histórica.

Tyler vio inmediatamente el potencial de la canción y decidió grabarla para Faster Than the Speed of Night. El resultado fue un éxito descomunal: millones de copias vendidas y una canción que todavía hoy continúa sonando en radios, películas, series y plataformas digitales.

El estilo teatral y operático de la composición tenía mucho que ver con el universo artístico de Meat Loaf y Steinman, pero Tyler logró apropiarse completamente de la canción gracias a su interpretación dramática y poderosa.

Además, “Total Eclipse of the Heart” contó con músicos de primer nivel. Entre los sesionistas participaron Max Weinberg y Roy Bittan, ambos integrantes de la E Street Band, mientras que la guitarra estuvo a cargo de Rick Derringer.

El videoclip también se transformó en un fenómeno cultural. Dirigido por Russell Mulcahy, responsable de clips emblemáticos de Duran Duran y Fleetwood Mac, el video condensó toda la estética barroca y exagerada de los años 80: internados misteriosos, ninjas, esgrimistas, palomas, cortinas agitadas por el viento y una Bonnie Tyler de cabello platinado moviéndose dramáticamente frente a cámara.

Con el tiempo, la canción desarrolló además una relación muy especial con los eclipses solares y lunares. Cada vez que ocurre uno de estos fenómenos astronómicos, las reproducciones de “Total Eclipse of the Heart” vuelven a dispararse en todo el mundo.

Según datos de Spotify difundidos en aquel momento, las búsquedas del tema aumentaron casi un 50% en Estados Unidos antes del eclipse de ese mes.

En abril de 2024, Tyler habló justamente sobre ese fenómeno durante una aparición en el programa Good Morning America. “Cada vez que llega el eclipse, todo el mundo pone ‘Total Eclipse of the Heart’ y nunca me canso de cantarla”, aseguró entre risas.

Durante el eclipse solar de 2017, Tyler interpretó “Total Eclipse of the Heart” a bordo del crucero Oasis of the Seas, ubicado estratégicamente en el Caribe para observar el fenómeno. En aquella ocasión estuvo acompañada por DNCE, el proyecto paralelo de Joe Jonas.

Aquella presentación volvió a convertir el tema en un fenómeno viral: la canción regresó al número uno de iTunes y sus reproducciones en Spotify crecieron más de un 3000%.

Mientras Bonnie Tyler se recupera en Portugal, el cariño del público vuelve a dejar en evidencia el enorme lugar que ocupa en la historia de la música popular. Porque más allá de las modas, de los cambios en la industria y del paso del tiempo, su voz sigue ligada a uno de los himnos más inolvidables de las últimas décadas.