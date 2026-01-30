Murió la actriz Catherine O’Hara, a los 71 años

La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada por sus papeles en películas como Beetlejuice y Mi pobre angelito, murió a los 71 años. Así lo confirmó su representante a medios estadounidenses, sin brindar mayor información sobre las causas de su deceso. Entre sus últimos trabajos se cuentan participaciones en las series The Studio y The Last Of Us, ambas en 2025.

Nacida en Toronto, en 1954, fue hija de un trabajador ferroviario y de una agente inmobiliaria. Su primer trabajo como actriz fue interpretando a la Virgen María en una obra de teatro sobre la Navidad; por entonces ya sabía qué era lo que quería hacer de su vida. Por eso, tras finalizar la secundaria, consiguió trabajo como camarera en el Teatro Second City de Toronto, a la espera de tener una oportunidad para subirse a los escenarios.

Catherine O'Hara en 2020 Evan Agostini - Invision

Sin embargo, cuando audicionó por primera vez para ser miembro del grupo teatral, uno de sus miembros, Joe Flaherty le dijo: ‘Seguí sí, con el trabajo que estás haciendo, o sea: camarera’”, le contó a People la actriz hace algún tiempo. Por supuesto que no se dio por vencida, y finalmente logró incorporarse a la compañía en 1974. Uno de sus compañeros era el comediante Eugene Levy, quien se convertiría en uno de sus amigos y colaboradores más cercanos; de hecho, ambos fueron protagonistas de la comedia Schitt’s Creek, que tuvo seis temporadas entre 2015 y 2020.

Schitt’s Creek, la multipremiada comedia que tuvo seis temporadas y reunió a O'Hara con un viejo amigo, Eugene Levy Schitt’s Creek

Para esa misma época, su rostro comenzó a volverse conocido para el público estadounidense gracias a su creciente presencia en programas de televisión, una plataforma de la que nunca renegó y que la tuvo entre sus filas hasta el último de sus días.

Catherine O'Hara en Mi pobre angelito (Foto: Redes Sociales)

En total, participó de más de un centenar de series y fue una de las actrices que logró realizar el salto a las plataformas de streaming sin inconvenientes.

Noticia en desarrollo