El Gobierno oficializó la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

El Gobierno oficializó este jueves la designación de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, luego de que a principios de mes el Senado aprobara su pliego. La norma fue oficializada en el Decreto 304/2026 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el canciller Pablo Quirno.

La nominación de la integrante del Movimiento Popular Neuquino fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, que la acusó de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático. En ese momento el nombramiento iba a ser para representar al país en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco).

La ahora embajadora rechazó las denuncias y acusó de mentirosos a los senadores del kirchnerismo. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell cuando se trató su pliego. Durante el debate recibió un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición.

“No hay ninguna cosa turbia, hay vocación de ampliar”, buscaron explicar fuentes al tanto del nombramiento, tal como publicó LA NACION.

Bullrich y Lucila Crexell

El pliego llegó tres meses después de que Crexell concluyera su mandato como senadora y casi dos años luego de que la Ley Bases de Milei se aprobara.

El nuevo destino, Canadá, tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. Además, fuentes al tanto puntualizaron en su larga trayectoria en la diplomacia parlamentaria.

En base a información de la página oficial de la Cancillería, hasta ahora la representación en ese país en Ottawa estaba a cargo de la embajadora Josefina Martínez Gramuglia, nombrada en 2021.

Su polémico voto

En 2024, el Gobierno buscaba apoyos para la Ley Bases y estaba en medio de las negociaciones para este proyecto, uno de los más ambiciosos de la gestión de Javier Milei.

La votación parecía que iba a ser muy ajustada y había muchas fricciones entre el oficialismo y la oposición. Antes de la sesión, se filtró un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación de Crexell ante la Unesco.

El kirchnerismo aseguró que eso formaba parte de un toma y daca del Gobierno con la senadora, que ya había comprometido su voto a favor de la ley. Si bien Crexell negó la acusación de un intercambio de favores, la designación se suspendió.

Lucila Crexell

"No es cierto. Desde el año pasado [2023] que existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia perdió las elecciones, ese acuerdo se cayó. En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco”, dijo Crexell en LN+ entonces.

Las acusaciones se convirtieron en una denuncia penal que terminó desestimada en octubre de 2024 en un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 “por inexistencia de delito”.

Como senadora, desde que Milei asumió al frente de la Casa Rosada, la dirigente de Neuquén colaboró con el avance de una batería de iniciativas que salieron de Balcarce 50. No apoyó todas y en algunas ocasiones rechazó artículos.

Parte de los votos de Crexell en el Senado RODRIGO QUIROGA-https://comovoto.dev.ar/

Colaboró con proyectos como el RIGI, la Boleta Única de Papel, Ficha Limpia y reiterancia, entre otros. Sobre el DNU 70/2023 de Milei, se expresó de manera negativa.