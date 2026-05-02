Canadá cambia su ley de ciudadanía y millones de estadounidenses ya son elegibles: cuáles son los requisitos y tarifas

Canadá implementó una reforma en sus normas de ciudadanía que elimina las restricciones generacionales previas para descendientes nacidos en el extranjero. La medida busca ampliar el acceso a la nacionalidad en un contexto de cambios en la política migratoria del país.

Canadá ofrece una nueva forma de obtener la ciudadanía

De acuerdo con The New York Times, la nueva disposición, que entró en vigor recientemente, permite que quienes tengan un antepasado directo nacido en suelo canadiense soliciten la ciudadanía sin un límite generacional estricto.

Bajo la antigua “norma de la primera generación”, el derecho se perdía si el progenitor no había nacido en el país, lo que limitaba el beneficio solo a hijos directos.

Según un análisis de The New York Times, a partir de los datos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, las solicitudes de estadounidenses pasaron de 1715 a 2470 en solo un mes.

Esta apertura contrasta con las políticas de otras economías avanzadas, como Italia, que recientemente decidió limitar el acceso a la nacionalidad por descendencia.

La nueva normativa amplía el alcance generacional, ya que permite solicitar la ciudadanía sin un límite estricto de generaciones, siempre que se pueda demostrar el vínculo con un antepasado nacido en Canadá.

A su vez, establece exigencias documentales más precisas, basadas en registros oficiales, y fija condiciones adicionales para los nacidos a partir de diciembre de 2025, cuyos padres deberán haber residido en el país durante al menos tres años.

Los ciudadanos estadounidenses deben portar una identificación adecuada y cumplir con los requisitos básicos para ingresar a Canadá Freepik

Documentación y requisitos para el trámite en Canadá

Como muchos registros tienen más de 100 años, el procedimiento para hacerse ciudadano canadiense requiere una investigación exhaustiva en archivos públicos. Los Archivos de Nueva Escocia reportaron que en el primer trimestre de 2026, la cantidad de solicitudes de copias oficiales se disparó desde 260 al año hasta llegar a 1500.

La ascendencia lejana no asegura que se apruebe de inmediato sin el soporte documental apropiado, según explicaron las autoridades canadienses.

El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) afirmó a The New York Times que, en las primeras semanas, únicamente 1480 peticiones de las 6280 gestionadas lograron acreditar la ciudadanía conforme a los nuevos reglamentos.

Un gran número de solicitantes norteamericanos consideran el pasaporte canadiense como una garantía ante la inestabilidad política en su país natal. Para algunos, la medida supone la posibilidad de volver a conectar con historias familiares que fueron definidas por la migración masiva de francocanadienses hacia Nueva Inglaterra entre 1840 y 1930.

El proceso para el trámite canadiense es meramente burocrático y la ascendencia lejana no asegura que se apruebe de inmediato sin el soporte documental apropiado Freepik

Esta flexibilización ocurre mientras el gobierno de Canadá reduce la cantidad de trabajadores temporales y estudiantes internacionales para estabilizar la economía interna.

De acuerdo con la página web oficial del Gobierno de Canadá, los documentos válidos para iniciar la solicitud son:

Certificados de nacimiento : deben conectar de manera explícita las generaciones hasta el antepasado que nació en Canadá.

: deben conectar de manera explícita las generaciones hasta el antepasado que nació en Canadá. Registros de naturalización : papeles oficiales que demuestren la condición legal de los antepasados.

: papeles oficiales que demuestren la condición legal de los antepasados. Fe de bautismo: se aceptan registros parroquiales antiguos.