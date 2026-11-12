Murió la actriz Regina Torné, conocida por sus roles en Como agua para chocolate y El Chavo del 8, a los 82 años

La actriz mexicana Regina Torné, reconocida por su rol de Mamá Elena en la película de 1992 Como agua como chocolate, murió a los 82 años. Así lo confirmó este jueves la Asociación Nacional de Actores mexicana, a través de un comunicado.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Primera actriz de cine, teatro y televisión, cuya trayectoria de más de cinco décadas dejó una huella imborrable en el arte mexicano", reza el texto publicado en las redes sociales de la entidad.

“Recordada por el público por su inolvidable interpretación de Mamá Elena en Como agua para chocolate, papel con el que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, así como por su participación en La Loba, Clarisa, Retrato de familia, Siempre tuya Acapulco y El Chavo del 8, entre muchas otras producciones. Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación. Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y compañeros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias”, finaliza el comunicado.

Pese a que su trabajo Como agua como chocolate le dio trascendencia internacional, algunos años antes, en 1978, Torné tuvo un recordado rol en la serie El Chavo del 8. Allí, durante una temporada, encarnó a la tía de Paty, Gloria, quien con su belleza y simpatía acaparaba la atención del personaje de Don Ramón.

La actriz, que supo interpretar a varias villanas en telenovelas, se encontraba retirada desde 2016. Según medios mexicanos, se encontraba asentada en Puebla, donde desarrollaba actividades vinculadas a la docencia.

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