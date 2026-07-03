Murió la actriz Susana Freyre, una figura destacada del cine, el teatro y la televisión

La actriz Susana Freyre murió anoche en San Pablo, Brasil, a los 96 años, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. “Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto en este doloroso momento”, expresó la entidad a través de un comunicado.

Despedimos a la actriz Susana Freyre, quien falleció en São Paulo, Brasil. Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación. https://t.co/hFp1FdPbwA pic.twitter.com/Pkq2NJZMYR — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 3, 2026

Fue un rostro inolvidable del cine de la época de oro de la pantalla nacional y construyó una dupla entre intérprete y realizador que se integra a las que conformaron Luis César Amadori y Zully Moreno; Carlos Schlieper y Nelida Romero; Enrique y Mercedes Carreras, y Daniel Tinayre y Mirtha Legrand. Porque la trayectoria inicial de Susana Freyre estuvo unida a la del gran realizador Carlos Hugo Christensen, con quien comenzó en la pantalla grande en El canto del cisne, donde tempranamente demostró ser dueña de una indubitable belleza, una seductora picardía y grandes dotes actorales, a la que siguió en ese mismo año Las seis suegras de Barba Azul. La química funcionaba tanto dentro como fuera de la pantalla y en 1947, año en el cual protagoniza junto a Juan Carlos Thorry Con el diablo en el cuerpo, la pareja contrae matrimonio.

Entre tanto, un año antes, filma No salgas esta noche (Arturo García Buhr, 1946); El gran amor de Bécquer (Alberto de Zavalía, que contó con el guion de María Teresa León y Rafael Alberti). Pero será de la mano del español Benito Perojo cuando conquistará uno de los papeles más exitosos de su carrera en La novia de la Marina, que no tuvo el favor de la crítica al momento de su estreno, pero fue uno de sus papeles más celebrados por el público. Con Christensen rodó varias películas más hasta que en 1963 llegó otro rol de gran valía con Paula Cautiva, de Fernando Ayala, junto a Duilio Marzio y por cuyo trabajo recibió el premio a la mejor actriz por parte de Cronistas, que en 2003 le entregó el Cóndor de Plata a la trayectoria.

Susana Freyre y Miguel Gómez Bao Gentileza

Olvidada en la Argentina, fue su trayectoria internacional desarrollada en Brasil (con varios trabajos, incluyendo Leonora dos sete mares, con Arturo de Córdova); Venezuela (El demonio es un ángel); y México, donde estelarizó La loca de la casa, basada en el libro de Benito Pérez Galdós sobre millonarios en bancarrota, que rodó junto a Pedro Armendáriz. Terminada su relación con Christensen se unió artística y sentimentalmente a Hugo Moser con quien rodó La flor de la Mafia y tuvo un gran éxito televisivo como parte del elenco de Matrimonios y algo más, medio que la había visto debutar en Show Standard Electric y donde tuvo éxitos como Teatro 13, Enséñame a quererte, y Mujeres del presidio, con Maria Aurelia Bisutti, y también Cara a cara con Verónica Castro y Pablo Alarcón, entre muchos otros trabajos.

Con Christensen tuvo un hijo, quien fue el encargado de llevarla a vivir a San Pablo para que pasara sus últimos años cerca de su familia; antes de esta mudanza, la actriz repartía su tiempo entre el campo y la ciudad de Buenos Aires.

La actriz junto a Miguel Gómez Bao y Horacio Peterson Gentileza

Había nacido el 5 de septiembre de 1929 como Susana Guenola Zubiri en Rosario. Y, aunque el cine le brindó proyección internacional y la televisión la permanencia a través del éxito, su gran amor fue el teatro, al que brindó también grandes papeles (El hombre de mundo; Así es la vida; El profesor; Gigí; Un domingo en Nueva York; Villa Verdi), cuya labor mereció el premio Podestá a la trayectoria y reverenció con una frase: “Yo siempre pienso que, a la hora de la verdad cuando se está filmando, el director es el dueño. En el teatro, cuando se levanta el telón, el dueño es el actor”.

Freyre y Juan Carlos Thorry Gentileza

El comunicado de Actores

Además de repasar los comienzos y los hitos en la carrera de la actriz en el comunicado, la Asociación Argentina de Actores recordó: “En teatro, desarrolló una intensa y extensa labor interpretativa. Uno de sus primeros trabajos fue Facundo en la Ciudadela, dirigida por Orestes Caviglia. Posteriormente protagonizó numerosas obras, entre ellas El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, presentada en el Teatro Nacional Cervantes junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen; Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi. En Brasil, a principios de la década del 60, protagonizó con gran éxito la obra El milagro de Ana Sullivan junto a la actriz María Angela".

Elena Cruz, Hugo Moser y Susana Freyre durante uno de los ensayos del programa Matrimonios y algo más LN - 19-2-70

Su trayectoria cinematográfica, tal como indicó la Asociación de Actores, incluyó títulos como El canto del cisne, Las seis suegras de Barba Azul, Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina, ¿Por qué mintió la cigüeña?, La loca de la casa, Un ángel sin pudor, Mis amores en Río, Primero yo y La flor de la mafia. Y en televisión participó en una gran cantidad de ciclos y ficciones, entre ellos Matrimonios y algo más, Teatro 13, Ciclo de teatro argentino, La buena gente, Enséñame a quererte, Mujeres en presidio, Un latido distinto, Un pueblo llamado infierno, Somos lo que somos, Eugenia, Todo tuyo, Cara a cara y Entre el amor y el poder.

“En 2013, fue homenajeada con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional”, concluye el comunicado en memoria de Freyre.