Los 80 años de Moria. La increíble vida de la diva en 80 momentos únicos que explican su trascendencia

La actriz y conductora celebra hoy sus ocho décadas con una serie propia disponible en Netflix; vanguardia, desenfado y ruptura, la fórmula imbatible de una carrera que comenzó a construir en los 70 Pablo Mascareño 16 de agosto de 2026 00:01 21 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Se construyó a sí misma. A su modo. Nada predecible. Amparada en una gríngola propia que trazó su camino. Esculpió su carrera y, sobre todo, su capacidad de razonamiento. Se impuso trascender las banalidades estertóreas de lo externo, pero sin prescindir de la semántica de su cuerpo.

Hoy, estrenando sus ocho décadas de vida, transita el pináculo del reconocimiento. A la edad en la que muchas celebridades bajan la guardia, se retiran o padecen el olvido de las audiencias, Moria Casán vive un presente de plenitud laboral y de exultante reconocimiento del público.

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Su adhesión a estrellas como Lali Espósito le ha deparado la mirada atenta de los adolescentes y los jóvenes. Lo atemporal cruza tantos sus modos como el rango etario de sus seguidores.

Indudablemente, la biopic que este viernes se dio a conocer en la plataforma Netflix y que lleva por título su nombre -una marca y un sello definitorios y definitivos- la reposicionó o, mejor dicho, confirmó su rango, su estatura artística y puso en valor una vida disruptiva, no exenta de polémicas y controversias.

Hizo de los no permisos una llave hacia el ejercicio de la libertad. Avanzó sobre terrenos aún no validados cuando nadie lo hacía. Se permitió liberar ataduras físicas, los engranajes del pensamiento timorato y sacar de los márgenes a las diversidades de género.

En su piel se imprime el body painting pop y plural, el tejido hetero fundido con la adoración del ideario queer. Mezcla de Andy Warhol y RuPaul, Madonna y Marta Minujín. Se autoproclamó “La One” y nadie se atrevió a poner en duda ese cetro basamentado en el taco aguja sempiterno.

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A continuación, 80 momentos en la vida Moria Casán que merecen ser conocidos o recordados. Un repaso por hitos sobresalientes de la rotunda celebridad digna del barroquismo felliniano.

La niña de los celos

1-Nació y vivió su infancia en la localidad de José Ingenieros, en el partido de Tres de Febrero, sin embargo, su escuela primaria quedaba en el barrio porteño de Villa Devoto y sus estudios secundarios los cursó en Caballito. “Adoré la gran ciudad desde muy chiquita”, dijo.

2-Durante su niñez, pasaba los veranos en una casa de campo perteneciente a su familia, rodeada de diez primos. Sin embargo, ese ecosistema no la completaba. Sentía celos por todo y por todos. Una mañana, desistió del desayuno en tazón y se hamacó durante varias horas prometiéndose sublimar ese sentimiento dañino, “una porosidad que me hacía mal”. A partir de ese hito entre cordeles que pendían de una barra, nació su nuevo modo de ser, sin mirar al costado y planteándose su propio camino:“Ese hamacarse también implicaba una actitud masturbatoria”.

3-En ese mismo campo, a los seis años, untaba su cuerpo con un ungüento a base de barro. Un ritual irracional para cuidar su piel a una edad donde una niña no piensa en esas cuestiones.

4- En su documento figura como Ana María Casanova, pero un productor teatral le cambió la nomenclatura y convirtió el Moria Casán en su marca registrada. El nombre Moria tiene su origen en aquel deseo de Rosa, su madre, al intentar inscribirla como Moria Elizabeth, pero tal nomenclatura no fue aceptada. “Moria es el monte bíblico más sagrado de Jerusalén”.

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5-Juan Casanova, su padre, fue oficial del Ejército Argentino. A pesar del rigor que conlleva esa actividad, fue la persona que le inculcó la pasión por la música clásica.

6-Su padre melómano la inscribió en un curso para estudiar melodía, solfeo y teoría musical, pero su madre y su tía le cumplieron el deseo de ejercer la danza, su verdadera vocación. Tal era su pasión por el baile, que solía escuchar “El Danubio azul”, de Johann Strauss, desde el “combinado” hogareño y danzar a escondidas con un tutú impostado. Sus primeros pas de deux los dio sobre el humilde tapete del club Unión Argentina de Ciudadela, que quedaba muy cerca de la casa familiar.

7-Fanática de la emancipación desde la adolescencia, les pidió a sus padres que instalaran una barra en el garaje de su casa para poder dictar clases de danza y, de esa forma, costear sus propios gastos.

8- Siempre dispuesta a hablar sobre su vida personal sin prejuicios, confesó que, siendo una niña, sufrió el calvario del abuso intrafamiliar de parte de un abuelo.

Con ley propia

9- Comenzó la carrera de abogacía, pero, inesperadamente, por sugerencia de un conocido, se presentó, luego de dar un examen en la universidad, en una audición que tomaba el empresario Carlos A. Petit en el teatro El Nacional. Se trataba de una convocatoria para sumar bailarinas y vedettes principiantes al elenco de la revista Cuando la abuelita no era hippie.

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10- Luego de aquella audición, el empoderado productor le comunicó que debutaba esa misma noche en el exitoso espectáculo en cartel. “Me depilé, me probaron el vestuario y debuté personificando a Charles Chaplin”.

11-Durante el “número” que le tocó interpretar, Moria debía desnudarse por completo. “Ese día, salí de mi casa rumbo a la universidad y regresé a mi casa de madrugada, luego de haber hecho un desnudo en El Nacional”. Comenzaba la carrera de una de las grandes divas de nuestro país.

12- En la década del ochenta, fue estrella de un show que, con impronta argentina, se ofrecía en la Torre Eiffel de París, encabezando un elenco en el que también se destacaba la cantante Susan Ferrer.

13- Pocos saben que Moria trabajó en Estados Unidos, donde grabó un especial para la NBC. En su estadía en Nueva York, fue una figura de interés para semanarios de la talla de Harper´s Bazaar y Vogue.

En 1973, Moria Casán, Alfredo Barbieri y Don Pelele encabezaron el elenco de Frescos y fresquitas en el Astros https://www.instagram.com/p/BnzUdSRnM0q/

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14- En 1973 debutó como “primera vedette” en la revista Frescos y fresquitas, donde compartía la estelaridad del escenario junto a los cómicos Don Pelele y Alfredo Barbieri. El libro y la dirección del espectáculo era responsabilidad de Gerardo y Hugo Sofovich, quienes solían montar sus shows en el teatro Astros.

15- En 1973 también llegó al cine de la mano de los hermanos Sofovich, conformando el rubro estelar del film Los caballeros de la cama redonda junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

16- Con Susana Giménez conformó una dupla estelar tanto en cine como en teatro. “Fuimos muy buenas compañeras”, reconoció más de una vez, aunque, en los últimos años, mantuvo algunas diferencias públicas con su colega. En La revista de las súper estrellas, ambas lideraron la marquesina con Olmedo y Porcel, generando un éxito de taquilla poco usual, esta vez dirigido por Hugo Sofovich.

17- “Nunca se remató un chiste con referencias a mi cuerpo”. La aseveración no falta a la verdad. Poco después de debutar en teatro, Casán pasó a jugar escenas de igual a igual junto a los cómicos más exitosos de las décadas del setenta y ochenta. Ella rompió con la cosificación del físico femenino de parte de los varones, avalados por la sociedad machista vigente.

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El inigualable Foto Studio Luisita retrató a las exitosas vedettes Moria Casán y Susana Giménez Luisa Escarria

A la tele con Moria

18- En televisión, debutó en Canal 13 en plena dictadura militar. Sin embargo, sostenida por su partenaire Santiago Bal, la vedette protagonizó un desnudo total, aunque de espaldas a las cámaras. El show era encabezado por el cómico elegante Juan Verdaguer.

19- Luego de haber participado en diversos ciclos de humor, acompañando a capocómicos como Verdaguer u Olmedo, en 1986 estrenó Monumental Moria, un show que salía al aire los viernes por la noche en la pantalla de Canal 9 Libertad. Emulaba la estructura del show revisteril teatral con musicales, sketches y parlamentos “subidos de tono” para la época.

20- Desprejuiciada y atenta al latir popular, interpretó a Rita Turdero, un personaje inspirado en las vedettes “clase b” y en las cantantes de bailanta. La criatura de ficción se apodaba “la pantera de Mataderos” y su partenaire, en el programa Monumental Moria, era Mario Castiglione, entonces su marido.

21- Siempre a la vanguardia, en 1991 fue la conductora de A la cama con Moria, formato donde recibía a artistas y políticos de renombre para conversar con ellos sobre una cama de grandes proporciones. Lograba muy buenos testimonios y, desde ya, el rubor de más de uno.

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22- Si bien su carrera es netamente nacional -nunca le interesó pisar otros territorios- en Chile se coronó como estrella local al trabajar en el recordado teatro Bim Bam Bum, ubicado en el casco céntrico de la ciudad de Santiago.

23- No muchos recuerdan que, a la saga de películas picarescas, se le sumó su papel en Funes, un gran amor, un clásico de la filmografía de Raúl de la Torre, donde la actriz apeló a otros recursos artísticos menos transitados.

Validación

24- El trabajo bisagra de su carrera fue la comedia dramática Brujas, escrita por el autor español Santiago Moncada. La idea de incluirla en el elenco fue de Nora Cárpena, esposa del productor Guillermo Bredeston y socio de Carlos Rottemberg. Cuando la convocaron, en la primavera de 1990, Moria se encontraba a punto de embarcarse hacia Estados Unidos, en un momento donde el género de la revista ya comenzaba a decaer y ella sentía que su valía artística podía llevarla hacia otros rumbos. Así fue.

25- En los escenarios, se atrevió a (casi) todo. En 2016 fue protagonista de The Hole, formato mixturado entre el varieté, el cabaret y el circo, que incluía que una rata caminara sobre su cuerpo. También protagonizó Una visita inoportuna, el célebre texto de Copi, Las tres viejas, de Alejandro Jodorowsky y con dirección de Mariano Dossena, y Julio César, el clásico de William Shakespeare donde personificaba al político y militar romano, bajo la dirección de José María Muscari.

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Moria Casán en la piel de Julio César, un espectáculo provocador que llegó a pisar tierra española Carlos Furman

“What pass?”

26- En la década del noventa fundó la disco Gaysoline, sobre una estación de servicio en la zona de Playa Chica, en la costa marplatense. El reducto se convirtió en un lugar de vanguardia, arte inclusivo y punto de encuentro de la comunidad LGBTQ+, cuando aún a la sociedad le faltaba un largo trecho por recorrer en materia de aceptación de las diversidades de género e identidad.

27- También en la década del noventa, abrió Playa Franka, en el camino que conecta Mar del Plata con Santa Clara del Mar. El balneario fue una aproximación a las manifestaciones nudistas aún no habituales en nuestro país. La ceremonia del “corte de corpiños”, que dejaba a las mujeres en topless, se convirtió en un símbolo del desenfadado lugar.

10 de enero de 1999, Moria Casán y el ritual de cortar corpiños en la playa nudista que fundó en la costa marplatense FOTO: AGENCIA MAR DEL PLATA - Archivo/Dyn

Autosuficiente

28- “Nunca fui al psicólogo, hice terapia conversando con los periodistas”, suele afirmar la estrella quien, en sintonía con esa aseveración, se dio el gusto de enfrentarse a su exmarido Luis Vadalá en el programa de Susana Giménez. Los trapitos al sol incluyeron denuncias varias y la aseveración de Casán de haber encontrado su caja fuerte vacía.

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29- Cuando condujo un ciclo en C5N, protagonizó un grave incidente junto a su hija Sofía Gala Castiglione, integrante del panel del espacio, quien no había llegado a horario a la grabación. Moria no dudó en reprenderla delante de todos y hasta pedir que la sacaran del estudio.

Amor propio

30- En 1971 contrajo enlace con Juan Carlos Bojanich, pero, al año de relación, la pareja se disolvió. Luego trascendió que la actriz habría padecido violencia de género.

31- No fue mujer de muchos amores y, casi siempre, se posicionó como el sostén económico de la relación. Con el empresario y representante de futbolistas Carlos Sexton estuvo unida durante una década. Siempre habló muy bien de él, acaso “el gran amor de su vida” y una de las pocas personas a las que no tuvo que sostener financieramente.

32- El actor Mario Castiglione se enamoró de Casán cuando aún formaba parte del grupo de humoristas I Medici Concert, atracción de algunas de las revistas de la vedette. “Compró mi cuerpo y mi mente, pero, ya siendo mi marido, comenzó a celarme y a competir con mi estelaridad”, declaró la estrella.

33- Sin dejar de reconocer su valía intelectual, “fue lo que me enamoró de él”, más de una vez dejó en claro que la adicción al alcohol de Castiglione, el padre de su hija, fue lo que provocó la disolución del matrimonio a comienzos de 1990.

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34- En otro de sus atrevimientos televisivos, en 1999 llevó a su ciclo de televisión La noche de Moria (América) a su entonces exmarido Mario Castiglione, ya con un pronóstico de salud no favorable, y a su entonces pareja Luis Vadalá. “Moria y sus dos maridos” fue un impacto televisivo que capitalizó a su estilo y en el que se permitió llorar en público.

35- Cuando falleció Castiglione, realizó la función de la obra Brujas y luego partió hacia la ciudad de La Plata para participar del velatorio. Jamás faltó a su trabajo ni dejó de cumplir con sus compromisos contractuales, aun cuando la vida la enfrentó al dolor más profundo.

36- Su independencia emocional la llevó a contraer un enlace “simbólico” con el artista plástico Humberto Poidomani, en la ciudad de Florencia, cuna del Renacimiento.

Moria Casán y Humberto Poidomani en las escalinatas del Vaticano, en la Plaza San Pedro Instagram

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37- En su primera cita con Fernando Galmarini, su actual relación, fue ella quien tomó la iniciativa y besó a quien se convertiría en su pareja.

38- Detesta que se decrete la vejez y que se asocie esa etapa de la vida con la decrepitud. Moria define sus ochenta años como un momento de “madurez extrema”.

39- Hace gala extrema de su salud, al punto tal de no haber suspendido jamás una función de teatro.

Moria Casán junto a su novio, Fernando Galmarini, en las playas de Cascais, Lisboa instagram.com/moria_laone

40- Hace pocos días, le confesó a Mirtha Legrand en su programa que la lozanía de su piel se debe a un ungüento a base de esperma de salmón. Fue una precursora de la medicina ortomolecular.

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41- Galo Soto es su asistente desde hace años y la persona a quien le confía, más allá de Sofía Gala, todos sus secretos, inclusos los referidos a su vida sexual.

42- A pesar de ser una mujer de mente abierta, siempre reconoció que la infidelidad es “una falta de respeto” no solo para su pareja, sino para ella misma.

Moria mamá

43- Fue madre primeriza a los cuarenta años y mantuvo a su hija sola, dado que Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala, no habría colaborado activamente en la economía de la estrella.

44- Cuando su hija novió, siendo una adolescente, con un hombre de alrededor de 40 años, no dudó en salir a defender la relación. Esta actitud fue la provocó un acalorado debate en la opinión pública en un tiempo donde algunas cuestiones, hoy reprochables, aún contaban con cierta validación social.

Moria y Sofía Gala, la actriz se convirtió en madre a los cuarenta años

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45- Una tapa de revistas, donde se veía a Moria y Sofía Gala desnudas, también provocó un escándalo mediático. Fiel a su idiosincrasia, la actriz le restó connotaciones escabrosas a la producción y se refirió a lo natural y sano de los cuerpos al desnudo.

46- Es abuela de dos nietos, Helena y Dante, con quienes mantiene una relación fluida, pero con la impronta que les imprime a los vínculos con sus afectos, siempre lejos del canon establecido.

47- El parecido físico de su hija Sofía Gala es notorio, lo cual habla de las escasas intervenciones quirúrgicas que Casán realizó sobre su rostro. Incluso su cuerpo, a diferencia de otras vedettes, no ha necesitado del trabajo recurrente de los médicos plásticos.

48- Cuando interpretó a “Nylon”, una niña caprichosa e irreverente, se mofó de la maternidad y de las crianzas pacatas. Siempre educó a su propia hija desde un lugar nada convencional.

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49- Su mansión de Parque Leloir es de tal envergadura que cuenta con una casa anexa donde, alguna vez, vivió su madre y hasta su hija Sofía Gala, como un primer paso de emancipación.

Colegas y medio

50- “No tiene humor”, aseveró más de una vez cuando se le consultó sobre Susana Giménez. Moria “recrimina” a su colega su radicación en Uruguay.

51- En una cena en un hotel de Recoleta, fue quien ofició de presentadora de Facundo Moyano a Susana Giménez. El sindicalista y la diva habrían mantenido un breve, pero intenso affair.

Moria Casán junto a Alberto Olmedo y Susana Giménez en el film A los cirujanos se les va la mano

52- A pesar de ser grandes amigas, la relación entre Moria y Georgina Barabarossa se desmembró, luego de algunas declaraciones de la conductora de Telefe que disgustaron a la actual estrella de eltrece. Durante años no se dirigieron la palabra, pero, en la última entrega del premio Martín Fierro, ambas subieron al escenario y limaron asperezas.

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53- Casán se caracteriza por el buen compañerismo y fidelidad a sus proyectos laborales. Así como jamás compitió con Susana Giménez, cuando ambas encabezaban el rubro de las marquesinas revisteriles, tampoco se involucró en escándalos con sus compañeras de la comedia Brujas. De hecho, cuando Graciela Dufau padecía ataques de pánico en escena, era Casán quien la relajaba para que pudiese continuar sobre escena hasta el final de la función. “Mirá la platea llena y pensá en el departamentito que te vas a comprar”, le susurraba a Dufau, lo cual provocaba la risa de su compañera, quien, de esa forma, lograba desactivar el cuadro que se encontraba atravesando.

El elenco de la comedia dramática Brujas, un fenómeno de permanencia inusual en el teatro argentino Rodrigo Nespolo - LA NACION

54- Fue una concursante y jurado histórica de Bailando por un sueño, el formato importado que coronó Marcelo Tinelli en el país. Fue “funcional al show” y mantuvo acaloradas peleas con sus colegas de tribunal Graciela Alfano y Nacha Guevara.

55- En un viaje compartido con su pareja de entonces, Carlos Sexton, Susana Giménez y su novio Ricardo Darín, fue a ver el film Calígula, prohibido en Argentina, en un sala de Nueva York. Pensaron que nadie las reconocería, pero unos espectadores rápidamente las vislumbraron y las saludaron con un “hola Susana, hola Moria”. Giménez se quiso morir, Casán saludó eufórica.

56- Con Mirtha Legrand también estuvo distanciada, pero, las rencillas con la señora de las “mesazas” siempre se resolvieron rápidamente. En un almuerzo de “La Chiqui” en Mar del Plata, Moria brindó momentos memorables en un filoso intercambio verbal con Carmen Barbieri. El paroxismo del gossip show.

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57- Ha tenido pocas amigas en su vida, siempre declaró que prefiere el vínculo con los hombres. Sin embargo, nunca dejó de ser solidaria con sus colegas. Un llamado de Leticia Brédice bastó para que “La One” sugiriera su incorporación al elenco de Moria, la serie que acaba de estrenar Netflix, donde refleja su vertiginosa vida.

58- Cuando tuvo que compartir la marquesina del teatro Atlas de Mar del Plata con Graciela Alfano, en la compañía de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, decidió que su nombre no se ubicara en la marquesina. “Mi foto alcanza”, determinó para no entrar en una zona de competencia con su colega.

59- En el medio artístico es reconocida la bonhomía de la actriz. Suele ayudar a colegas y personas anónimas que necesitan solucionar algún tema de salud o una necesidad básica insatisfecha. Ella prefiere no referirse a estas cuestiones, manteniendo el bajo perfil.

60- El 2 de abril de 2010 se le impuso su nombre a una sala del Teatro Broadway de Buenos Aires.

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Moria teen

61- Si algo caracteriza la impronta de Moria es su capacidad de adaptación a las tendencias vigentes. En los últimos años, fue descubierta por el público adolescente, a partir de la colaboración con Lali Espósito, quien le dedicó la canción “¿Quiénes son?”. La cantante, incluso, la invitó a subir al escenario de uno de los shows que brindó en un estadio porteño.

62- En igual sintonía, cuando visitó el Colegio Nacional Buenos Aires -para conversar con el curso al que concurre la nieta de su compañero de teatro Jorge Marrale- recibió una ovación del alumnado, demostrando su atemporalidad y su capacidad de convocar a una audiencia de target variado.

Siempre libre

63- Entre el 14 y el 23 de diciembre de 2015 estuvo detenida en una prisión de Paraguay, acusada por un supuesto robo de joyas ocurrido durante en un desfile durante 2012. La actriz no dudó en presentarse en tierra guaraní para aclarar los hechos y, rápidamente, quedó sobreseída de la cuestión.

64- Sus días en prisión los capitalizó rápidamente. No prohibió la divulgación de imágenes y reconoció que estableció un gran vínculo con sus compañeras del penal. Con muchas de ellas aún mantiene contacto.

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65- Fiel a su ADN, convirtió su celda de la cárcel donde fue confinada en su propio retiro conventual. Algunas reclusas atendían su cabello y el cuidado de sus manos.

Moria Casán al momento de su detención en Paraguay

66- Acuñó el término “teflonarse”, para dar cuenta que ningún escándalo ha logrado afectar su popularidad y su éxito. No miente. En un cierre del programa de Marcelo Tinelli se zambulló a la piscina que formaba parte de uno de los desafíos de Bailando por un sueño, quedando flotando un apósito capilar. Lejos de incomodarse, tomó el objeto y se río ante la situación inesperada. A algunas de sus colegas, tal situación les hubiese costado la carrera.

67- Ha sido una generadora de frases y latiguillos. “Si querés llorar, llorá”, “Mi amoooor” o “El decorado se calla” forman parte de su argot.

68- En 2005 fue candidata a diputada nacional por el Movimiento Federal de Centro, luego de su apoyo al expresidente Carlos Saúl Menem.

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69- Al ser pareja de Fernando Galmarini, exsecretario de Deportes durante la gestión de Menem, volvió a acercarse al universo de la política, pero sin participación activa.

70- Su nuera es Malena Galmarini y su yerno, Sergio Massa. “Compartimos asados, hablamos sobre chismes de la farándula, pero jamás, en la mesa familiar, se habla sobre política”, reconoció.

71- A pesar de su vida urbana y citadina, hace años que elige vivir en una mansión en Parque Leloir, en la zona oeste del conurbano bonaerense, siendo vecina cercana del recordado Indio Solari.

72- Se declaró el “obelisco con lolas”, dada su porteñidad extrema, pero también reconoce que es el “más put… de todos los put…”. Su adhesión y empatía con el movimiento LGBTQ+ es incondicional. “Vivo como una trans sin serlo”, sostiene desde hace años. De hecho, por allí circula su personaje en la comedia francesa Cuestión de género, que protagoniza junto a Jorge Marrale en el Metropolitan de Buenos Aires.

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73- Uno de sus directores de cine de cabecera es Paolo Sorrentino (La grazia). La cultura italiana siempre la atravesó, siendo Mina una de sus musas musicales.

74- En la década del ochenta, el artista plástico Edgardo Giménez le hizo un body painting. La iconografía del recurso fue recuperada en una muestra que se realizó en el Museo MAR de Mar del Plata, donde impactaba su escultura monumental en el ingreso al edificio. Siempre fue un ícono pop de nuestro país.

75- Más de una vez confesó que probó diversos tipos de drogas, pero también, consciente del valor de la libertad espiritual y física, afirmó, reiteradamente, que no soporta que nada ni nadie la corra de su eje. La dependencia no es lo suyo.

76- Actualmente, encuentra en un rabino un apoyo emocional que le permite ahondar en cuestiones espirituales profundas. Desde hace años, sigue con detenimiento la Kabbalah, estudia cienciología y física cuántica. El estudio del Libro del Esplendor (Zohar) le insume varias horas semanales.

77- Se bautizó “la one” y se coronó con su “lengua karateca”. Es la única que puede silenciar al público sin que la gente se ofenda, “el decorado se calla” y, cuando moderó un talk show mejor ficcionado que El Aleph, arrinconaba a los extras con un “si querés llorar, llorá”. Moria Casán maneja un argot muy propio, un dixit desenfadado, surrealista, digno de una musa de Federico Fellini.

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Vedette, conductora, ícono argentino, la multiplicidad de una mujer que se construyó a sí misma Archivo

78- “Soy una intelectual en otro packaging”, sostiene a modo de mantra. Y tiene razón. Suele decir que siempre se muestra available (disponible) y que lo suyo no es la actitud de una diva inalcanzable. Determinados mecanismos de la estelaridad le resultan obsoletos.

79- Luego de rechazar varias propuestas y priorizar su actividad teatral, Casán aceptó la oferta de Pablo Codevila y Adrián Suar de conducir un programa durante la mañana en eltrece. La única condición que puso la actriz fue que fuera diario. Así, desde noviembre del año pasado, está al frente de La mañana de Moria.