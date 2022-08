Murió la actriz y cantante Olivia Newton-John, a los 73 años

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John murió este lunes, a los 73 años. La triste noticia fue confirmada por su esposo, John Easterling, a través de un breve posteo en las redes sociales de la artista.

“Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió el hombre. Y, aunque no se proporcionó información alguna sobre el motivo de su fallecimiento, era sabido que la intérprete de canciones como “Physical” y “Xanadu” se encontraba batallando contra un cáncer de mama desde hace varios años.

“ Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama de manera pública. Su inspiración de curación y su experiencia pionera con la medicina vegetal continuarán vigentes con la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria a la Fundación ”, culmina el comunicado.

En mayo de 2017, Newton-John anunció que le habían diagnosticado un cáncer de mama que había hecho metástasis en sus huesos. “Me hice una mamografía, fue benigna y me hicieron una biopsia con aguja que también fue benigna. No digo esto para asustar a las mujeres, pero debés confiar en tus instintos”, aclaró en un video que compartió de forma pública.

La artista australiana explicó que, tras hablar con su cirujano oncológico, aceptó someterse a una biopsia quirúrgica. Fue ahí cuando le diagnosticaron cáncer de mama. “ Fue abrumador, fue un sentimiento de pavor, terror, lo desconocido”, describió en ese momento. “Probablemente, soy una de esas personas que está viviendo más allá del cáncer, viviendo más allá de lo que la gente esperaba que sucediera” , manifestó.

Una artista con historia

Nacida en Cambridge, el 26 de septiembre de 1948, Newton-John sus padres y sus dos hermanos -nietos del Premio Nobel de Física Max Born- se trasladaron a Australia cuando ella era una niña. Su pasión por el arte comenzó a temprana edad y a los 14 años formó un grupo con otras tres mujeres con las que se presentaba con un show musical en un pequeño café. No tardó mucho en dar un salto a la televisión, y tras participar de varios programas, a los 17 se presentó en un concurso de talentos en el que ganó un viaje a Londres. Así, su sueño comenzaba a tomar forma.

Una vez en suelo británico, la artista grabó su primera canción como solista y comenzó a alimentar su carrera musical. Poco tiempo después de llegar comenzó a hacer giras como la mitad de Pat & Olivia, un dúo que formó junto a Pat Farrar. Para 1971 ya había comenzado su carrera como solista, grabó dos discos -If Not For You y Olivia-, y un tercero que consolidó su estatus de estrella en el Reino Unido y en Estados Unidos: Let Me Be There (1973), cuyo tema principal la llevó a ganar su primer Grammy como mejor intérprete femenina de música country.

