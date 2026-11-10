Murió la modelo y actriz Toukie Smith, expareja de Robert De Niro, a los 74 años

Toukie Smith, una de las modelos más destacadas de la década del 70 y actriz conocida por su papel en la comedia televisiva 227, murió a los 74 años tras sufrir una prolongada enfermedad.

Según un comunicado emitido por los hijos de la intérprete, los mellizos Airyn y Julian, a quienes tuvo con Robert De Niro, quien fue su pareja entre 1988 y 1996, Smith murió el pasado miércoles en un hospital de Nueva York después de “una larga y valiente batalla” contra la esclerosis múltiple.

En el escrito, que fue publicado por The Hollywood Reporter, sus hijos resaltaron: “Formó parte de un notable legado familiar que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses” y “su belleza, su elegancia y su presencia inconfundible ayudaron a abrir camino a generaciones de modelos y diseñadores negros en el mundo de la moda”.

Cabe recordar que su hermano, el diseñador de moda Willi Smith, tuvo un lugar destacado en el mundo de las pasarelas, aunque falleció de forma prematura, en 1987, a los 39 años a causa de complicaciones derivadas del sida.

En cuanto a la modelo, sus hijos también destacaron: “Era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.