Larry Poindexter, el actor que interpretó al capitán Tom Fuller en S.W.A.T. - Unidad especial y que también actuó en un episodio de Friends, murió este miércoles a los 66 años. El intérprete estaba internado desde el viernes pasado, cuando un auto lo atropelló mientras cruzaba la calle en Studio City, el barrio de Los Ángeles donde vivía.

La noticia la dio a conocer Deadline. Según publicaron, el actor había salido a buscar comida la noche del 13 de noviembre cuando un vehículo lo embistió. Poindexter sufrió varias fracturas en las costillas, estaba internado y tenía programada una operación, pero murió antes de pasar por el quirófano el miércoles por la mañana. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. El intérprete estaba casado con la directora de casting Carol Kritzer, con quien tenía dos hijos mellizos, Rees y Jake.

Uno de los primeros colegas en despedirlo públicamente fue Paul Iacono, quien interpretó a su hijo en la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger. “Estoy destrozado”, escribió en Instagram. “Siempre será un honor haber interpretado a su hijo y lo recordaré con cariño como a un segundo padre”. Poindexter le dio vida durante dos temporadas a Rick Berger, el padre del adolescente que daba nombre a la serie.

A comienzos de noviembre, el actor había compartido en Instagram un adelanto de Residual, una serie web independiente en la que interpretaba a Jeff. El video, que quedó como su última publicación, presentaba al personaje como un hombre que había ayudado a otros a convertirse en estrellas y que guardaba secretos. Según Page Six, el proyecto todavía no tenía fecha de estreno anunciada.

De las telenovelas a Hollywood y Broadway

Poindexter nació en Dallas en 1959. Su padre, H. R. Poindexter, era escenógrafo -había ganado un premio Tony- y su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera. Su debut profesional tuvo lugar en el teatro Dallas Summer Musicals, el mismo lugar donde se habían conocido sus padres.

Su oportunidad de actuar en televisión surgió mientras trabajaba como asistente de producción en Thursday’s Child, una película para TV con Rob Lowe y Gena Rowlands. Un día entró a dejarle unos papeles al productor en plena reunión de casting. Cuando salió, la encargada de elegir al elenco, Mary Buck, lo persiguió. Cuando lo alcanzó, le preguntó si era actor. “Dos semanas después hice una prueba para un papel en la película en la que trabajaba como asistente de producción. ¡Y me lo dieron!”, recordó Poindexter en su sitio web.

Las telenovelas estadounidenses le dieron continuidad a su carrera. En 1984 interpretó a Ben Welch en Days of Our Lives, ciclo al que regresó tres décadas más tarde en otro papel, el del padre Louis. También actuó en Santa Barbara y encarnó al psiquiatra Asher Thomas en General Hospital. En Friends apareció en el episodio de San Valentín de la primera temporada, como uno de los bomberos que acuden al departamento de Monica y Rachel cuando ellas y Phoebe prenden fuego recuerdos de sus exnovios.

En el cine, su papel más conocido fue el del estricto capitán Fuller, que chocaba con el jefe del equipo de operaciones especiales interpretado por Samuel L. Jackson en S.W.A.T. - Unidad especial. La película, estrenada en 2003, también contó con Colin Farrell.

En 2019, Poindexter volvió al universo de S.W.A.T. en la serie televisiva, esta vez como el sargento Boyer. También trabajó en 17 otra vez, con Zac Efron y Matthew Perry, y este año apareció como Stephen Tremblay en la cuarta temporada de El abogado del Lincoln, de Netflix.

En paralelo a su trabajo en la pantalla, Poindexter fue cantante de The High Lonesome, una banda de country alternativo con la que editó un álbum en 1995. También actuó, escribió y produjo para el teatro. Entre sus trabajos en Broadway estuvo The Cher Show, el musical sobre la vida de Cher que ayudó a desarrollar y producir y que ganó dos premios Tony en 2019.