Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: “Una mujer luchadora”

Con el fallecimiento, este miércoles, de la locutora María Eugenia Karall, la jornada de Radio 10 se tiñó de luto. Según trascendió, la comunicadora de 52 años se encontraba luchando contra una enfermedad desde hace algunos meses.

Karall era una de las voces insignia de la emisora y la noticia de su deceso causó conmoción entre sus colegas y compañeros de aire que, en medio del dolor, la recordaron con sentidas palabras de cariño y también en las redes sociales. Sus colegas la definieron como “una mujer luchadora, dulce y muy querida por todos”.

María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10, tenía 52 años @EugeKarall

Desde la cuenta oficial de Radio 10 también le dedicaron unas sentidas palabras: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”.

La locutora formaba parte de distintos equipos de la emisora: cautivó a la audiencia con su participación en Llegó el sábado, el programa conducido por Pablo Ladaga los sábados de 12 a 14, y en Reloj de Arena, conducido por Liliana López Foresi los domingos de 10 a 12 Además, cada sábado a la medianoche, Karall compartía mesa con Guillermo Capuya en Dr C.

La locutora también se destacó en Mañana Sylvestre, junto a Gustavo Sylvestre, y en Rompiendo Moldes, el programa conducido por el sacerdote Juan Carlos Molina que se mantuvo al aire en Radio 10 hasta el 17 de agosto de este año. El programa se emitía los domingos de 12 a 15 y era reconocido por un contenido versátil que incluía noticias, música y comentarios de actualidad.

En sus redes, Karall se autodefinía como “locutora y personajista”. Con su gracia y don de gente supo ejercer su profesión con responsabilidad y también creatividad: le puso la voz a personajes como “Felicitas”, “Marta”, “Maripi”, “Daniela Ajustini” y “Martirio Alegre”, dejando así su huella en la audiencia y su marca personal en la emisora.

Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10 @virtudelpajaro

Gustavo “Gato” Sylvestre le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales: “Hoy nos dejó nuestra querida amiga y gran profesional @EugeKarall. Compartimos muchas horas de radio, con su excelente profesionalismo y sus queridos personajes que nos hacían pasar tan buenos momentos. Toda la familia de #MañanaSylvestre te va a extrañar. QEPD.“, escribió el periodista.

Al aire, la periodista Débora D’Amato recordó a Karall como una “enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona”. Teté Coustarot también quiso rendirle una pequeña semblanza y destacó el don de gente de la locutora: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”.

Pampa Mónaco también la recordó con cariño: “Excelente profesional y mejor persona aún. Mucha fuerza a toda la familia”. Jorge Rial sumó su mirada y la despidió con respeto: “Gran persona. La vamos a extrañar”.

Karall estaba en pareja con Walter López, locutor, imitador y humorista de Radio 10, a quien conoció en los pasillos de la emisora.