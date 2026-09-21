Murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford

LOS ÁNGELES.- Murió Presley Gerber a los 27 años. El joven, hijo de la pareja conformada por la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció este domingo mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, según confirmó CNN, aunque no transcendió la causa del fallecimiento. “La familia pide privacidad durante estos momentos tan difíciles y dolorosos”, exigió un publicista allegado a la familia Gerber, según citó el mismo medio estadounidense.

Gerber nació en California en 1999 y desde joven siguió los pasos de su madre y se avocó a la industria del modelaje, al igual que su hermana, Kaia Gerber, haciendo su debut en las pasarelas a los 16 años.

Enseguida fue contratado por reconocidas marcas como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Además actuó en campañas publicitarias de empresas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega.

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