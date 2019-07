Muere Rutger Hauer, actor de Blade Runner, True Blood y Sin City

Nacido en Holanda, Rutger Hauer participó de más de 150 películas y series, en Estados Unidos y en Europa; tenía 75 años Fuente: Archivo

El actor holandés Rutger Hauer, que personificó al renegado líder replicante Roy Batty en Blade Runner, murió. Tenía 75 años.

Hauer falleció el viernes en su casa en los Países Bajos debido a una enfermedad no revelada. Su familia no quiso que la noticia fuera revelada hasta su funeral, que tuvo lugar esta mañana, dijo su agente, Steve Kenis, a The Hollywood Reporter.

Hauer junto a Edward James Olmos, el director Ridley Scott y Daryl Hannah en la presentación de Blade Runner: The Final Cut, en el Festival de Cine de Venecia, de 2007 Fuente: Archivo

Pese a haber ganado fama mundial a través de la película de ciencia ficción de Ridley Scott, venía trabajando desde hacía tiempo en cine y televisión.

Actualmente, Hauer se encontraba rodando A Christmas Carol, una adaptación televisiva de un clásico de Charles Dickens, y tenía otros dos proyectos en preproducción.