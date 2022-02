Nahuel Pennisi, sobre la llegada de su segunda hija: “Cuando me la pusieron en brazos me puse a llorar como un loco”

Sin dudas, Nahuel Pennisi está en su mejor momento. Mientras brilla en los principales festivales del país, el cantante se acaba de convertir en padre por segunda vez. Emocionado, el músico habló sobre este gran presente personal y profesional que está atravesando y confesó que significó la llegada de Alma a su vida.

“Me estaba esperando”, comentó en redes sobre el nacimiento de la pequeña, que llegó después de su exitoso paso por los festivales de Jesús María y Cosquín.

Si bien todavía no le compuso una canción a la recién nacida, el compositor de “Universo Paralelo” aseguró que ya tiene varias melodías que están aflorando. “Con Alma me emocioné mucho. Me agarra en un lindo momento de mi carrera así que seguramente van a aparecer canciones. Me cuesta mucho escribirle a mis hijos porque es tanto lo que tengo para decirles que las palabras me quedan chicas”, reveló conmovido en Nosotros a la mañana, por eltrece.

Respecto a ese primer encuentro con la pequeña, Pennisi relató: “Fue de lo más emocionante. En las redes puse un video muy profundo al respecto porque sentía que estaba bueno compartir ese momento con todos ya que es una muestra de amor muy puro. Con un hijo uno vive algo que no vive con ninguna otra persona en el mundo y mucho más cuando lo ves nacer, cuando estás ahí agarrándole la mano a tu compañera, mientras está llegando a este mundo. Es algo muy profundo”, comentó en relación a su pareja y representante Mayra Deleo, con quien ya son padres de Mateo, de dos años y medio.

“Cuando me la pusieron a Alma en los brazos respiré hondo y me puse a llorar como un loco. Lloré más que ella así que, imaginate... Ese olorcito a bebé, esa respiración suavecita pero a la vez rápida de recién nacida, es todo una cosa tan tierna”, agregó sobre esa primera sensación al tenerla en sus brazos.

Tras asegurar que hay canciones que viene cantando que “hoy tienen otro sentido simplemente por la llegada de ella”, el músico habló sobre cómo está viviendo estos primeros ocho días con la pequeña. “No estamos durmiendo”, confesó entre risas. Sin embargo, enseguida reconoció lo buena que es. “Desde que nació hasta ahora es increíble la independencia que tiene. Duerme en la cunita tranquila, cuando quiere tomar la leche llora un poquito, le damos y se vuelve a dormir. Es una paz tremenda”, señaló.