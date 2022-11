Telonero de lujo: Nahuel Pennisi fue elegido por Ricky Martin para abrir sus shows sinfónicos en la Argentina

escuchar

Ya lo hizo Lali Espósito, pero en esta ocasión el cantante Ricky Martin eligió a Nahuel Pennisi como telonero de sus próximos shows en la Argentina, que tendrán lugar en el Movistar Arena de Villa Crespo. El puertorriqueño ya está en nuestro país listo para sus presentaciones y el intérprete de “Princesa” será el encargado de entretener y cautivar al público antes de que comience el espectáculo sinfónico.

Este 28 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, Ricky Martin ofrecerá tres conciertos en vivo, en los cuales Pennisi será el encargado de la apertura. Sin dudas, este es un sueño que el cantautor esperó cumplir desde hace tiempo, por lo que culminará el año 2022 a lo grande.

Nahuel Pennisi será el telonero de Ricky Martin foto:Soledad Aznarez 20/9/2022 Soledad Aznarez - La Nación

A través de su cuenta de Instagram, Pennisi dio a conocer la grata noticia, con una foto en la que figura su nombre en la cartelera del show del intérprete de “La mordidita” y donde se anuncian “entradas agotadas” para todas las fechas. “Amigos. Emocionado les cuento esta tremenda noticia… Voy a estar haciendo la apertura en los tres conciertos que hará Ricky Martin en el Movistar Arena. Gracias a la música y a la producción de 6 Pasos por esta gran alegría”, escribió el cantautor.

Mediante un comunicado de prensa, Pennisi manifestó su alegría y recordó sus inicios en los que seleccionaba temas del puertoriqueño: “La invitación para abrir los shows me emocionó y sorprendió mucho. Estoy muy agradecido por esta posibilidad que me da la música. A Ricky lo admiro desde siempre. Cuando tocaba en la calle Florida interpretaba canciones de él, así que es hermoso poder participar de sus conciertos”.

Nahuel Pennisi será el encargado de abrir los shows sinfónicos de Ricky Martin (Fuente: Instagram/@nahupennisi)

Luego de publicar tal noticia, Pennisi recibió una ola de mensajes por parte de sus seguidores y admiradores, los cuales felicitaron al cantautor y le extendieron sus deseos de suerte. “Me estás dando la mejor noticia Nahuel, qué maravilloso. Estoy segura que él va a quedar flasheado cuando te escuche. Sos magia”; “¡Y ahí estará Ricky Martin aprendiendo de vos! Porque si! Muchos y muchos pueden aprender de vos” y “Ricky tiene que agradecerle a Dios por tenerte tan cerca”, fueron algunos de los comentarios que integraron el posteo que cosechó más de 6000 “Me gusta”.

Un año glorioso para Nahuel Pennisi

Pennisi y Dente, luego de la función Gerardo Viercovich

Más allá de esta oportunidad de ser el telonero de los shows sinfónicos que ofrecerá Ricky Martin en el Movistar Arena este 28 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, el cantautor no paró de realizar trabajos que lo llevaron a ganar más relevancia a nivel nacional e internacional.

Este 2022 fue un año a puro trabajo, en donde Pennisi se embarcó en un último proyecto que lo llevó arriba de los escenarios junto a Fernando Dente y Franco Masini. Regreso en Patagonia tuvo sus últimas cuatro funciones la semana pasada y en diálogo con LA NACIÓN el músico comentó: “Me llamó mucho la atención la propuesta, me llegó en un momento donde estaba preparando la gira para la segunda parte del año, pero, cuando me contaron la idea, me sedujo mucho”.

“Me gustan los desafíos, salirme de la zona de confort”, expresó. Esto sin dudas es una característica que lo define y que aún mantiene en pie al encaminarse en ser el telonero del artista puertoriqueño.

Nacido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Pennisi logró encauzar su carrera desde lo más bajo. Tras su paso por Viña del Mar, o la publicación de sus álbumes más famosos como Feliz y Renacer, sellará un nuevo hito en su trayectoria.

LA NACION