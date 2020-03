La periodista habló de su eterna pelea con Yanina Latorre y la acusó de provocar la expulsión de varias compañeras de Los ángeles de la mañana Crédito: Instagram

5 de marzo de 2020

Con barbijo por el coronavirus y más picante que nunca, Nancy Pazos volvió a disparar contra Yanina Latorre , con quien tiene una mala relación desde su paso como panelista por Los ángeles de la mañana .

"Me divierto, es tan fácil divertirme con estas chicas. Son demasiado fáciles. Ahí el que entiende todo es Ángel (De Brito)", chicaneó desde el móvil de Confrontados sobre su interminable pelea con las panelistas de Los ángeles de la mañana .

En cuanto a su recuerdo como integrante de ese ciclo, advirtió: "Como panelista soy especial, me sale todo fácil, me divierto. Yo llegaba, no tenía idea de lo que iba a pasar ni de lo que se iba a hablar y transcurría todo con mucha naturalidad. Era plata fácil para mí", lanzó generando polémica entre los panelistas del ciclo.

La primera en responderle fue Paula Varela, quien se sintió ofendida: "Hay un trabajo atrás de un panel, no es ganar plata fácil", señaló enojada. Si bien Nancy aclaró que no descarta la posibilidad de volver a ser panelista, la periodista que actualmente está haciendo un programa en la FM Rock and Pop , explicó sus dichos: "Este, el de la radio, es un laburo que me hace sentir bien con el gusto de esta profesión. En cambio el de panelista es plata fácil para mí, pero ni loca diría que no. Entiendo lo que decís pero tenemos características personales distintas. Yo soy una construcción de 30 años de televisión argentina, a mí me pagan por mi nombre y trayectoria. Me sientan y digo: '¿con quién tengo que pelearme?'".

En cuanto a su eterno conflicto con Yanina Latorre, Pazos señaló: "Me gusta que Yanina salte cuando hablo. Esto es un clásico. Nunca me dolió nada de lo que me dijo. Había una dinámica en el programa, era un juego. Jamás me lo llevé a mi casa, entendí que era un juego". Y, enseguida, cargó contra su excompañera: "Cada una que la pudo a ella en ese programa, la terminó sacando. Pasó con Alfano. A cada una que le hizo sombra, la terminó sacando. Ese programa es su vida. A mí me hizo bien irme, en ese momento perdí un trabajo pero gané tranquilidad mental. Era un ámbito de mucha toxicidad, no era mi palo", disparó.

Con respecto a las criticas que recibió por usar barbijo en la radio y en los móviles en un momento tan delicado, Pazos advirtió: "El humor sirve para desdramatizar y ser más humanos. Espero que nadie se haya ofendido por el barbijo. Sabemos que esto no sirve para cuidarse del coronavirus. Cuidémonos del dengue más que nada", remató mientras dio algunos consejos de cómo prevenir la enfermedad que transmite el mosquito.