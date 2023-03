El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos en redes: “Resentida eterna”

escuchar

En las últimas horas, Twitter fue testigo de un duro cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos. Todo comenzó con un video de la panelista en el que se quejó porque su cumpleaños, el 24 de marzo, es feriado desde hace dos décadas. A partir de esta grabación, la periodista la cruzó en su cuenta y se produjo un corto pero áspero ida y vuelta entre ambas.

Desde hace tiempo, la esposa de Diego Latorre es una figura polémica que siempre da que hablar. Ya sea mediante sus redes sociales o por sus comentarios en LAM (América TV), Yanina no pasa desapercibida y genera repercusión.

De hecho, hace solo algunas semanas mantuvo una intensa disputa en vivo con Estefi Berardi, en medio de la difusión de los explosivos chats de Fede Bal. Esta vez, fue un video que compartió en su historia de Instagram lo que generó una nueva controversia.

El video dura unos pocos segundos y la muestra a ella frente a cámara mientras expresa su queja con enojo. “24 de marzo de repente desde que existen los kirchneristas es feriado y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia (sic) de tu cumpleaños a la mitad de tu vida. Cristina, ¡¿qué hiciste?!”, expresa durante las imágenes.

El video de Yanina Latorre que generó una discusión con Nancy Pazos

Más allá de que en su comentario hay un error, ya que el 24 de marzo fue establecido como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el año 2002, previo a la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, la queja de la panelista generó mucha polémica.

El Twitter, por ejemplo, el usuario identificado como Guido Cattaneo compartió el video con una fuerte crítica: “Yanina está indignada porque el día de su cumpleaños es feriado nacional ya que hubo nada más ni nada menos que un golpe de estado. Si conocen a una persona más tilinga avisen”.

Este mensaje fue citado por Nancy Pazos, quien agregó su dura opinión sobre la panelista. “Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga, Yanina Latorre”, escribió y además de arribarla, incluyó tres hashtags alusivos a la Memoria.

El cruce de Yanina Latorre y Nancy Pazos en Twitter Captura

Fiel a su estilo, Yanina no se quedó callada y respondió también de forma contundente. “Resentida eterna, no me quejé del motivo del feriado. Típica lakra kaka (sic) que tergiversa para que me puteen ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿Tu sueldo?”, respondió junto a varios “jajaja” en la plataforma.

Como era de esperar dadas las protagonistas involucradas, el cruce dio que hablar y tuvo muchísimas interacciones. De hecho, si se suma el alcance de ambos tuits, la discusión superó cómodamente el millón de impresiones.

Cada una de las intervenciones tuvo además de likes y retuits, cientos de respuestas de personas que opinaron en diversos sentidos. A pesar de la contestación y la solapada acusación, Pazos decidió no continuar con el tema y eligió el camino del silencio, sin emitir ningún comentario más referido a la panelista de espectáculos o al tema del feriado que generó discordia.

LA NACION