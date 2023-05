Nancy Pazos ocupará el lugar de Edith Hermida en Radio 10

escuchar

El viernes, Edith Hermida dejó de conducir Mejor que hablen por Radio 10, un programa que comenzó en 2022 de 14 a 16 y que este año ocupaba la grilla de 13 a 15. Según dijeron las autoridades de la AM del Grupo Indalo a LA NACION, a la panelista de Bendita le costaba combinar los horarios , ya que ella también está al frente del ciclo Solo las que te gustan, de 9 a 13, en Radio Disney, razón por la cual tenía que correr desde Pilar, donde está ubicada esta emisora, hasta Palermo.

Unas semanas atrás los directivos del Grupo Indalo le habían pedido al director de la emisora, Sebastián Pedron, que tuviera en cuenta para su reemplazo y para ese horario a Oscar González Oro y si bien parecía en un primer momento que todo avanzaba para la firma de un contrato, finalmente el conductor rechazó la propuesta. “Iba a volver a la radio en la Argentina, pero ahora no. Esa famosa grieta me enferma, me daña la salud, nunca trabajé para mis colegas, trabajé para la gente”, dijo González Oro en declaraciones a un programa de televisión.

Ante este panorama, la radio pensó en una periodista que hace tiempo tenía en carpeta para sumarse a esa AM, pero que además desde este año ya forma parte de su grupo de medios ¿De quién se trata? De Nancy Pazos, quien ya ocupa un espacio en la FM Mega y además forma parte de Duro de domar (C5N).

Desde hoy, Pazos ocupará el lugar que dejó vacante Hermida junto al mismo equipo de Ruleta rusa que tiene en Mega 98.3 (de 6 a 9), pero bajo el nombre de El amor es más fuerte. De la mano de los periodistas Fernando Alonso (política) y Diego Arvilly (deportes) y la locutora Karina Cinalli, Pazos buscará darle cuerpo a este nuevo desafío radial, que se suma a su ya agitada agenda laboral. La periodista afirmó, en un diálogo con Gustavo Sylvestre y su equipo de Mañana Sylvestre, que el ciclo busca “ser de mucha compañía para los oyentes”. Además, afirmó que va a “tener tiempo de mantener un ida y vuelta con los políticos y personajes del día” y cerró diciendo que “va a haber mucho debate”. Pazos se mostró feliz por su regreso: “Vuelvo a la AM, el lugar que me vio nacer y de donde nunca debería haberme ido”.

Tras las mediciones de abril de 2023, en las cuales los primeros puestos correspondieron a Mitre y La Red, Radio 10 acelera la renovación de su programación para hacerse fuerte en este año electoral.

Por otro lado, la tercera radio AM más escuchada del país — según Kantar Ibope – mantendrá el ciclo Arganzuela, que se emite a diario de 10 a 13, hasta que regrese definitivamente su conductor Jorge Rial. Por ahora, el programa quedó a cargo de Mauro Federico.

