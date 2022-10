Naomi Watts reveló el desagradable comentario que le hizo un productor: “Me enfureció terriblemente”

escuchar

Naomi Watts es una profesional dueña de una amplia trayectoria y una cara muy reconocible para los espectadores de cine y televisión. Sin embargo, y a pesar de un camino consagratorio, reveló en una reciente entrevista un violento episodio verbal que recibió por parte de un productor.

Desde su debut en el año 1986, Watts había realizado numerosos proyectos hasta que en 2001 llegó su gran oportunidad. De la mano de David Lynch, la actriz se convirtió en una de las protagonistas de Mulholand Drive, una de las películas más premiadas del realizador. Por entonces, tenía 33 años y Hollywood parecía rendido a sus pies. Fue precisamente en ese período lleno de promesa que ella recibió las irrespetuosas palabras de un hombre vinculado al cine.

Naomi Watts AFP

En una reciente entrevista con Entertainmente Weekly, la actriz reveló la brutal frase que le dijo un productor: “Me dijeron que intentara hacer de todo, porque a los 40 mi carrera se iba a terminar, porque nadie iba a querer tener sexo conmigo”. Y yo pensaba qué significaba eso exactamente. Entonces dije ‘claro, cuando ya no podés reproducirte, cuando esos órganos ya no cumplen su función, ya no sos más sexy, y por ende, ya no vale la pena que te contraten’. Y eso me enfureció terriblemente”.

Desde hace tiempo se discute en Hollywood la disparidad que existe entre actores y actrices. Y al respecto, Watts sentenció: “Esa es una conversación muy incómoda, porque desde el día uno comenzamos un proceso de envejecimiento. Es algo con lo que todos debemos sentirnos cómodos, pero a las mujeres se les exige más que a los hombres. Rara vez se habla de cómo envejecen los hombres. No hablamos de sus canas, y si lo hacemos, decimos cosas como ‘Oh, se lo ve más apuesto, más deseado, más poderoso’. ¿Y por qué es más poderoso? Porque él lleva acumuladas más experiencias. Bueno, pues debería ser igual para las mujeres. Nosotras también tenemos importantes y poderosas experiencias a cierta edad, de las que deberíamos sentirnos orgullosas”.

Los nuevos proyectos de la actriz

Durante el mes de septiembre, Watts estrenó en la pantalla de Amazon Prime Video la remake del film Goodnight Mommy. Basada en una producción de terror austríaca del mismo nombre de 2014, la trama promete una gran dosis de suspenso. La historia gira en torno a dos hermanos gemelos que regresan a vivir junto a su madre después de que ella se ausentara del hogar durante un tiempo y reapareciera con su rostro completamente cubierto. El extraño comportamiento de la mujer hace sospechar a los niños que ella no es su progenitora.

“Esperaba que este pudiese ser nuestro pequeño secreto”, susurra Watts a sus hijos en el trailer, encendiendo un cigarrillo y sirviéndose una copa de vino frente a ellos. Su rostro cubierto por vendajes, con solo sus ojos y boca a la vista, inquieta cada vez más a los hermanos, para quienes su madre establece nuevas e inusuales reglas.

Por otra parte, Watts también protagonizará la inminente miniserie Vigilante. El fructífero productor Ryan Murphy está detrás de esta ficción basada en una escalofriante historia real sobre cómo la vida de una familia en los suburbios de Estados Unidos se convierte, poco a poco, en un verdadero infierno. Una seguidilla de amenazantes cartas firmadas por alguien apodado Vigilante sumirá a los protagonistas en un clima de paranoia constante, que los llevará a desconfiar de todo y de todos. Esta miniserie cuenta con un gran elenco, que también integran Bobby Cannavale, Mia Farrow, y Jennifer Coolidge.