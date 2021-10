Natalia Oreiro contó cómo fue que le pidió a Vladimir Putin la ciudadanía rusa

Con una sonrisa enorme en el rostro y su clásica simpatía, Natalia Oreiro se mostró feliz por su flamante ciudadanía rusa. Luego de la entrega de diplomas de los Premios Konex, donde fue distinguida por su labor en cine, la actriz y cantante charló con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos sobre este reconocimiento.

Lejos de arrogarse todo el mérito, Natalia explicó que, para ella, la determinación del presidente ruso Vladimir Putin tiene que ver más con un tema cultural que con su persona. “Yo no lo llevaría a una persona en particular sino a toda una Nación, porque creo que es algo más bien simbólico. Aunque sea algo oficial, yo lo tomo como un reconocimiento a un vínculo que tiene más de 25 años”, señaló.

“Este reconocimiento es más bien un intercambio cultural”, señaló. Y agregó: “No porque yo me vaya a vivir a Rusia ni vaya a ejercer nada en relación a la ciudadanía, sino que tiene que ver con un reconocimiento de un amor recíproco, de que ellos aman todo lo que nosotros hacemos, porque a mí me conocieron por todos mis trabajos aquí” , cerró la idea.

Cuando Guatti le recordó una entrevista que dio en Rusia en donde le pidió explícitamente a Putin la ciudadanía, Natalia retrucó con gracia: “Cuidado con lo que sueñas porque puede suceder”.

Luego recordó: “Lo que pasó es que, en un programa de televisión, el conductor me dijo que yo era la más rusa de las extranjeras. Yo le dije que por supuesto, y él me dijo: ‘Bueno, ¿qué te falta para ser rusa? ‘. Y le respondí: ‘Que Putin me dé el pasaporte’”. Consultada sobre si van a ir a Rusia en familia, Natalia no dudo: “¡Tengo unas ganas de estrenar el pasaporte!”

Por último, Oreiro destacó el regreso de eventos como los Premios Konex luego de la pandemia y repasó algunas de sus películas. “Estoy contenta de volver de alguna manera poco a poco a esto”, dijo, y destacó el evento en particular. “A mí me encantan los Konex. Me parece que es una celebración de colegas honesta, donde los que venimos ya somos ganadores. No es una competencia”.

Sobre la distinción por su carrera en cine, la actriz destacó: “Me quedé pensando estos diez años de mi vocación en cine y dije: ‘Claro, pasaron muy buenas películas’. ¿No? Wakolda, Infancia clandestina, Gilda…”. En la entrega de diplomas, además, se produjo frente a las cámaras el esperado y afectuoso encuentro: el de Natalia con Nancy Dupláa y Pablo Echarri.

Un amor de novela que se transformó en película

Desde que la novela Muñeca Brava se convirtió a fines de los años 90 en un suceso en Rusia, Oreiro se transformó en una estrella popular y querida en ese país. A tal punto llegó el mutuo cariño entre la artista y esa Nación que esta semana, a través de un decreto firmado por Putin, Oreiro obtuvo la ciudadanía rusa que había solicitado un tiempo atrás.

El texto del decreto publicado este lunes en el sitio web de información legal de Rusia señala, en el número 20 de un listado de personas naturalizadas, a “Natalia Marisa Oreiro Iglesias, nacida en 19 de mayo de 1977, en Uruguay”. La ciudadanía rusa también fue otorgada al hijo de la actriz, Merlín Atahualpa, nacido en la Argentina en enero de 2012, fruto de su relación con el músico Ricardo Mollo.

La artista rioplatense había comentado en junio de 2020 que había presentado los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía rusa. Oreiro contó que la iniciativa se debía, en principio, a una broma que realizó en un programa de televisión ruso.

El furor que causó Oreiro en Rusia fue tal que ese amor recíproco quedó documentado en Nasha Natasha, un film centralizado en 2014 y dedicado a mostrar una gira de la cantante uruguaya por Rusia.

La película documenta la gira, pero también sus largos viajes en tren, colectivo y avión, y la intimidad de la cantante detrás de escena. Además, repasa su carrera desde sus inicios y su vida personal.

Nasha Natasha, dirigida por Martín Sastre y producida por Axel Kuschevatzky, fue estrenada en agosto de 2020 y se puede ver en Netflix. Cuando se estrenó el documental, Natalia habló de sus ganas de volver a visitar el país: “Cuando todo acabe iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021″.