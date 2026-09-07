Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo, el primero con el productor musical Tanguy Destable

En plena polémica por la nueva novela de Rachel Cusk, Life of M, Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez. Según confirmó una fuente a la revista People, la intérprete de 45 años dio a luz el pasado mes de agosto en París. Por el momento, se desconoce el sexo del bebé y cuándo llegó al mundo. Este es el tercer hijo para ella, el primero que tiene con su pareja actual, el productor musical Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr (de 46 años). Un embarazo que la oscarizada estrella dio a conocer en una exclusiva a la revista Harper’s Bazaar, a la que aseguró “estar muy agradecida”. “Sé que es un privilegio y un milagro”, añadía.

El nacimiento llega dos años después de que se confirmara el divorcio de Portman de su primer marido y padre de sus dos hijos mayores, el coreógrafo Benjamin Millepied, en marzo de 2024, tras meses de rumores. Portman y Millepied se conocieron durante el rodaje de El cisne negro, el thriller psicológico en torno al mundo de la danza dirigido por Darren Aronofsky, en el que el bailarín trabajó como coreógrafo. En diciembre de 2010, la revista People anunció su compromiso y que esperaban a su primer hijo juntos; ella tenía 29 años y venía de relaciones con los actores Lukas Haas y Gael García Bernal, además del cantante venezolano estadounidense Devendra Banhart.

Natalie Portman y Tanguy disfrutan de uno de sus primeros paseos por las calles de París con su bebé recién nacido The Grosby Group

El primer embarazo de Portman junto a Tanguy Destable, quien crea música para películas, videojuegos y desfiles de moda, se supo el pasado 17 de abril, a través de la citada entrevista con Harper’s Bazaar. Desde entonces, el perfil de Instagram de la actriz de Thor o Closer, en el que acumula 9,3 millones de seguidores, es un diario actualizado de cómo ha pasado este último embarazo, desde una visita a Disneyland París a finales de junio, en la que se la ve en una foto junto a Minnie, a una foto con amigas de principios de julio —donde ya se aprecia bien su pancita— y la última, una instantánea publicada el 29 de julio, en la que posa en un balcón luminoso mientras mira su vientre. Junto a ella, Portman escribe junto a un corazón: “Contando los días para conocernos”.

Los paparazzi retrataron a la pareja el pasado fin de semana cuando salieron a pasear por París junto a su bebé The Grosby Group

La relación entre la pareja se conoce desde hace algo más de un año, cuando la aireó la prensa francesa. Desde entonces ambos, siguiendo el estilo de Portman, la han llevado de manera discreta. No ha habido una presentación oficial como pareja en ninguna alfombra roja ni tampoco han compartido imágenes juntos en sus respectivas redes sociales. En su entrevista con la revista, la intérprete también contó que este será, “probablemente”, su último hijo: “Hay una serenidad y un conocimiento de mí misma —saber con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor— que hacen que la experiencia sea muy hermosa, día tras día. Y, sabiendo que probablemente sea la última vez, disfruto de cada momento”.

Sus primeros embarazos

Durante su primer embarazo, la intérprete lució orgullosa su pancita por las alfombras rojas de las principales entregas de premios, entre ellas las del Globo de Oro y el Oscar a mejor actriz que recibió en 2011 por El cisne negro. Al recoger este último, la actriz, embarazada por entonces de cinco meses, se refirió a Millepied —quien también tiene un pequeño papel en el film— como su “bello amor” y le dio las gracias por haberle ofrecido el rol más importante de su vida, “el de madre”. El 14 de junio de ese mismo año dio a luz a su hijo Aleph Portman Millepied, que en la actualidad es un adolescente de 15 años.

Un año más tarde de este nacimiento, el 6 de agosto de 2012, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Big Sur, California, de la que se hicieron públicos muy pocos detalles, como que solo asistieron unos 60 invitados, que se celebró a las ocho de la tarde y que se casaron por el rito judío. Poco antes, en una de sus últimas apariciones públicas durante los Oscar de 2012, ambos lucieron anillos que fueron vistos como alianzas matrimoniales, aunque finalmente resultó ser una conclusión precipitada. Como publicó US Weekly, el joyero Jamie Wolf se encargó de diseñar los anillos de boda, elaborados con platino reciclado y diamantes.

Más tarde, en enero 2014, se conoció que Millepied abrazaría el judaísmo, como ya hacía Portman, quien lo practica de forma abierta, no ortodoxa, pero haciendo bandera con detalles como, por ejemplo, elegir como nombre de su hijo Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, en referencia a “el primero”. El 9 de septiembre de 2016 se supo que el matrimonio esperaba su segundo hijo; una niña a la que llamaron Amalia Portman Millepied, nacida el 22 de febrero de 2017. Este nacimiento fue la razón por la que Portman canceló a última hora su presencia el 26 de febrero en la ceremonia de los Oscar, a los que estaba nominada como mejor actriz por el film Jackie, del cineasta chileno Pablo Larraín.

Finalmente, en 2023 y tras 11 años de matrimonio, la pareja anunció su divorcio, un trámite complicado en lo personal, con informaciones de una infidelidad por parte del bailarín y coreógrafo ya durante aquel verano. Según explicó un representante de Portman, fue ella quien presentó la demanda de divorcio en julio de 2023, que se oficializó en febrero de 2024 en Francia, lugar de residencia de la familia. Entonces, una persona cercana a la intérprete aseguró a People: “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado junto a ella y la ayudaron a superar lo peor. Natalie está superando un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”.