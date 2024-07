Natalie Portman reveló qué frase Rihanna la ayudó a atravesar su divorcio: “Una perra mala”

Escuchar

A comienzos de este año, Natalie Portman oficializó su divorcio de Benjamin Millepied, luego de 11 años de matrimonio. La noticia provocó una gran sorpresa, no solo porque la pareja llevaba muchos años sin ningún tipo de conflicto, sino también porque la actriz y el bailarín y coreógrafo francés habían tenido dos hijos y todo parecía marchar muy bien para ellos. Sin embargo, el vínculo llegó a un punto de no retorno, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Y en una reciente entrevista, Portman habló sobre ese difícil proceso de separación, y contó qué mujer le dijo una acertada frase, durante esos momentos de tanta tristeza.

“Fue una experiencia increíble, y pienso que todas las mujeres que atraviesan un divorcio deberían contar con Rihanna para que les dijera que son unas perras malas”, detalló Portman en una entrevista con Jimmy Fallon. Con mucho humor, la protagonista de V de Venganza confesó que esas eran las palabras que quería escuchar durante esos días tan amargos, en los que atravesaba el luto por su matrimonio. Y mientras Jimmy Fallon aplaudía el consejo de Rihanna, Portman agregó: “Eso era exactamente lo que necesitaba”.

Luego Fallon dio pie a una grabación que mostró a las dos mujeres en el momento en el que se conocieron, durante la Semana de la Moda celebrada en París. En ese instancia, la cantante le exclamó a Natalie: “Sos una de las mujeres de Hollywood que más fuerte está, desde siempre. Vos tirás esas mirada inocente, y yo hago: “¡Ugh!”. Te amo”. A pesar de hablar de manera descontracturada, se notó a Portman conmovida, cuando concluyó: “Fue un momento de mi vida muy formativo”.

“Fue muy duro para ella”

Natalie Portman y Benjamin Millepied Getty

Durante el pasado mes de marzo, un representante de la actriz le confirmó a la revista People que la pareja ya estaba oficialmente divorciada. El matrimonio llevaba once años casados y catorce de relación, y tiene dos hijos en común, Aleph, de 12 años, y Amalia, de siete.

Según explicó el representante de la actriz al medio estadounidense, Portman presentó la demanda de divorcio en el mes de julio, que se oficializó en febrero en Francia, donde la ya expareja vivía con sus hijos. “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado con ella y la ayudaron a superar lo peor”, señala un amigo común a People. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, explicó la misma fuente.

Natalie Portman VALERIE MACON - AFP

Poco dada a hablar de su vida privada, la actriz hizo unas escuetas declaraciones en el especial de Hollywood de Vanity Fair. En la entrevista fue consultada sobre el período previo al estreno de la película Secretos de un escándalo, durante el cual el medio francés Voici publicó un artículo afirmando que Millepied tuvo una relación extramatrimonial, Portman contestó: “Es terrible y no tengo ningún deseo de contribuir con eso”.

Los rumores de separación empezaron a aflorar a principios de agosto de 2023, cuando se vio a la intérprete sin su anillo de casada en el día de su aniversario —alianza que, según People, no llevaba en público desde septiembre—. Aunque sí se vio a la expareja junta en varias ocasiones desde entonces. El medio US Weekly fue el primero en dar la información, citando a fuentes cercanas a la pareja. “Tras conocerse las noticias de su infidelidad, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero en este momento no es posible”, aseguraban esas fuentes.

Natalie Portman y Benjamin Millepied

La infidelidad a la que se refieren viene de principios de junio, cuando tanto el medio francés Voici como el estadounidense People empezaron a publicar que Millepied había tenido una relación extramatrimonial con una activista contra el cambio climático de 25 años. Según publicó la revista estadounidense, esa relación fue “corta y ya había terminado”, y citaba a fuentes cercanas al matrimonio que hablaban de “un inmenso error” por parte del bailarín al que estaba tratando de superar. Pero la pareja no pudo encontrar una solución.

