Natalie Portman encontró el amor en un músico francés, a un año de su divorcio

Natalie Portman volvió a sonreír. A un año de su divorcio del bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, con quien tuvo una relación de 14 años, un matrimonio de 11 y dos hijos, la estrella de Hollywood encontró el amor en un músico francés. ¿Quién es la flamante pareja de la famosa actriz?

Un amor electrónico

Según reveló la revista francesa Voici, la protagonista de El perfecto asesino y Closer comenzó una relación amorosa con el músico y productor Tanguy Destable, más conocido como Tepr, su nombre artístico.

Natalie Portman y su nuevo amor, el productor musical francés Tanguy Destable Best Image/The Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

Tanguy Destable nació en Morlaix, Bretaña, en 1980. El artista cuenta con una extensa trayectoria en la escena de la música electrónica francesa, seis álbumes de estudio y un gran número de colaboraciones con otros artistas, entre los que se destacan David Guetta y Mylène Farmer.

La flamante pareja fue fotografiada luego de una cita en el cine parisino Ecoles Cinéma Club Best Image/The Grosby Group

En relación con su vida personal, Tepr mantuvo una extensa relación con la actriz, modelo y conductora de televisión francesa Louise Bourgoin, con quien tuvo dos hijos nacidos en 2016 y 2020. La pareja se separó en 2023.

Si bien trascendieron recién ahora, las románticas postales son del 27 de febrero Best Image/The Grosby Group

Un divorcio inesperado

Natalie Portman y su ahora exmarido, Benjamin Millepied

Los rumores sobre una crisis en la pareja de la actriz y ganadora del Oscar y el bailarín y coreógrafo francés comenzaron unos meses antes del divorcio, y hablaban de una infidelidad por parte de él. Siete meses después, en marzo de 2024, la ruptura fue confirmada por el representante de la intérprete. El matrimonio llevaba 11 años casado y 14 de relación. Juntos tuvieron a Aleph, de 13 años, y Amalia, de 8.

Según explicó el representante de la actriz a la revista People en aquel momento, Portman presentó la demanda de divorcio en julio de 2023 y se oficializó en febrero del año siguiente en Francia, donde la expareja vivía con sus hijos. “Inicialmente, fue muy duro para Natalie, pero sus amigos han estado con ella y la ayudaron a superar lo peor”, señaló un amigo común. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, explicó la misma fuente.

Los rumores de separación empezaron a aflorar a principios de agosto de 2023, cuando se vio a la intérprete sin su anillo de casada en el día de su aniversario —alianza que, según People, no llevaba en público desde septiembre—. Aunque sí se vio a la expareja junta en varias ocasiones desde entonces. El medio US Weekly fue el primero en dar la información, citando a fuentes cercanas a la pareja. “Tras conocerse las noticias de su infidelidad, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero en este momento no es posible”, aseguraban.

Portman y Millepied, enamorados en 2009 Archivo

La infidelidad trascendió por primera vez en Voice, donde explicaron que Millepied había tenido una relación extramatrimonial con una activista contra el cambio climático de 25 años. Según publicó People, esa relación fue “corta y ya había terminado”, y citaba a fuentes cercanas al matrimonio que hablaban de “un inmenso error” por parte del bailarín el que estaban tratando de superar. Pero la pareja no pudo encontrar una solución.

Portman y Millepied se casaron en Big Sur, California, el 4 de agosto de 2012, en una ceremonia íntima con alrededor de 60 invitados. Entonces, llevaban saliendo casi tres años, desde que se conocieron en el rodaje de El cisne negro, de Darren Aronofsky. En la película, ella interpretaba a una oscura bailarina y él fue quien le ayudó a preparar sus pasos de ballet. Por ese papel, Portman recibió un enorme reconocimiento y varios premios, entre ellos el Bafta, el del Sindicato de Actores, el Critics Choice y el Globo de Oro, además del Oscar, que subió a recoger embarazada de su primer hijo. El niño, llamado Aleph, nació pocos meses después, en febrero de 2011. Luego, en febrero de 2017, la pareja tuvo a su segunda hija, una niña llamada Amalia.

Una actriz polifacética

Portman en octubre del año pasado en la entrega del Balón de Oro, en París Adam Davy - PA Wire

Portman, nacida en Jerusalén, lleva trabajando en la industria del cine desde que era una niña. Ahora, en su etapa adulta, además de actriz —una faceta que decidió ralentizar— es productora y cuenta con un equipo de fútbol, el Angel City FC, un equipo femenino que fundó hace tres años en la ciudad de Los Ángeles, junto al apoyo de otras caras conocidas como las actrices Eva Longoria, América Ferrera, Jennifer Garner y Jessica Chastain y la extenista Serena Williams.

“Creo que es muy importante tener modelos a seguir y héroes que sean mujeres tanto para niños como para niñas. Es un deporte tan increíble porque realmente es un deporte de equipo”, contó entonces al diario Los Angeles Times, inspirada por la victoria de la selección estadounidense en el Mundial de Fútbol femenino de 2019.

