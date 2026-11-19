Durante la segunda semana de octubre, Naza Di Serio y su compañera en La mañana con Moria, María Fernanda Callejón, protagonizaron un fuerte cruce antes de salir al aire que también tuvo su correlato dentro del programa. Luego del percance, la panelista le contó a Primicias Ya, el ciclo de América, su versión de lo sucedido y se mostró todavía muy molesta con la exvedette.

“Me dijo: ‘No estoy tan al pedo como vos, tengo una hija’. Y ahí sí me entró el comentario mal porque ella no sabe mi vida ni mi realidad”, explicó en aquel momento. Y agregó: “Me dio bronca. No se me suele ver enojada, pero hoy me calenté. No lloré, pero sí estaba enojada. No sabe la realidad, es algo delicado. ¿Qué sabés qué situación estoy viviendo, qué hago cuando salgo? Estoy pasando un momento de m... en mi vida con una situación familiar grave”, comentó angustiada.

Este jueves, la panelista recurrió a las redes sociales para dar algunas precisiones sobre la difícil situación que está atravesando y, sobre todo, para agradecer a las personas que la están acompañando. “Hace tres meses me pasó algo muy duro con la persona más importante de mi vida y se me detuvo la vida. No quiero entrar en detalles porque es su intimidad y nuestra privacidad. Hoy, recién hoy, puedo darme el permiso de quebrarme un poco y escribir esto”, expresó en un extenso texto que compartió en sus historias de Instagram.

“Gracias al doctor [Guillermo] Capuya que me dijo que vaya al Pirovano, le salvaron la vida. Hace tres meses vengo todos los días al hospital y conocí una realidad que la sabía de palabra pero no la había transitado. Conocí personas increíbles. Médicos y enfermeros que no solo la ayudaron a ella sino a mí. Que me abrazaron, contuvieron, secaron las lágrimas, me hablaron y fueron parte de mi sostén. Y no solo a mí. Lo vi con mis ojos el amor con el que tratan a los pacientes y las familias. Todos los días. Mi agradecimiento y amor hacia el Hospital Pirovano y sus profesionales va a ser eterno”, indicó.

Y continuó: “Tenemos que estar orgullosos no solo de los médicos que son sino de la humanidad que tienen a diario frente a los peores escenarios de la vida. No tengo más palabras de agradecimiento por no dejarme caer, tener empatía y cuidarnos. Gracias de corazón”.

"Hace tres meses vengo todos los días al hospital y conocí una realidad que la sabía de palabra pero no la había transitado. Conocí personas increíbles. Médicos y enfermeros que no solo la ayudaron a ella sino a mí. Que me abrazaron, contuvieron, secaron las lágrimas, me hablaron y fueron parte de mi sostén"

“Y en este permiso que me doy, gracias a mi segundo hogar que es Canal 13 y TN. Mediodía Noticias, La Mañana con Moria y todo el equipo de maquillaje y peinado. Si no hubiese sido por ustedes, mi salud mental hubiese desbordado. Compañeros, autoridades, amigos. Todos los que todos los días fueron mi lugar seguro, mi sostén, todo literalmente. Que estuvieron firmes al pie del cañón”, recordó.

Y volviendo al primer momento en el que se desencadenó la situación, señaló: “Capuya, yo jamás me voy a olvidar que fuiste la persona que corrió por mí, vino al hospital y tomó la posta cuando yo ya no podía más y me llevó a comer porque no había comido en días. Eso describe lo que sos. Guille, Lía y Moria que sin pedirlo corrieron por mí y están de guardia cuidándome y acompañándome marcándome el norte para salir al toro”.

“Tengo los mejores amigos que podría haber pedido en el mundo que bancaron la parada y la familia de la vida que hasta hoy me están ayudando en todo. No tengo más que agradecimiento”, siguió. Y explicó: “No volveré a abrir esta puerta ni a hablar del tema y me seguiré ocupando como hasta ahora y más. Solo necesitaba que sepan que tengo gente alrededor hermosa y que soy muy agradecida por eso. Y gracias por la paciencia y darme mis espacios. A mis amigos de los que me alejé no porque quisiera sino porque simplemente no me da la cabeza. Gracias porque sé que están, sé que los estoy descuidando pero estoy muy en una. A los que preguntan por mí para no invadirme, a los que sin decir nada solo me abrazan. A los que están a la distancia con diferencia horaria listas para verme. Gracias. Ahora sí. Seguimos con la programación habitual y aunque duela hasta el maquillaje, el show debe continuar”.