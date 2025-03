Nelly Panizza: la actriz entusiasta que pasó de ser extra a besar a Vittorio Gassman y brillar en las tablas y las pantallas

Aunque por su porte sensual, en sus comienzos se la encasilló en papeles de vampiresa, Nelly Panizza supo romper esa barrera y se convirtió en una de actrices más dúctiles de nuestro cine. Nació el 17 de marzo de 1929, creció en La Lucila y desde muy joven tuvo inclinaciones artísticas. Compartió elencos con Mirtha Legrand, Susana Giménez, Hugo del Carril, Alberto Closas, Luis Sandrini, y hasta tuvo una escena de besos con el actor italiano Vittorio Gassman en la película Un italiano en la Argentina, grabada en los bosques de Ezeiza. Su última aparición en televisión fue en La panadería los Felipe, en 2004. Ya retirada, falleció el 30 de marzo de 2010.

Panizza dio sus primeros pasos en cine en su adolescencia, a principios de los 40, y como extra. Tanto era su entusiasmo que siguió intentando hasta que consiguió pequeños papeles en El fabricante de estrellas, en 1943, La pequeña señora de Pérez, donde conoció a Mirtha Legrand, que ya era una estrella; El que recibe las bofetadas, con guiones de Alejandro Casona, Rigoberto, Soy un infeliz, El retrato, Los pulpos. En la década del 50 tuvo la oportunidad de demostrar sus dotes tanto para el drama como para la comedia y en 1953 hizo Dock Sud, de Tulio Demicheli, y Mercado negro, de Kurt Land, labores por las que recibió galardones de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, respectivamente. Pasito a paso, incansable, siguió creciendo y filmó La muerte flota en el río, Ensayo final, donde compartió escenas con Alberto Closas; Del brazo con la muerte, El último payador, con Hugo del Carril, Sucedió en Buenos Aires, El barro humano, Surcos de mar, La muerte flota en el río, Un centavo de mujer, El hombre que hizo el milagro, Campo arado.

Nelly Panizza en la tapa de la revista Radiolandia, en 1958, con una fotografía tomada nada menos que por Annemarie Heinrich wikipedia/cc

De perfil muy bajo, poco se sabía de su vida íntima, pero durante algunos años dejó de trabajar para dedicarse a su familia. Reapareció en 1964, en las películas Placeres conyugales y El octavo infierno. En 1965 hizo Un italiano en Argentina, junto a Vittorio Gassman, que ya era una estrella en Italia, y a Nino Manfredi, Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini y Guido Gorgatti. El papel de Nelly iba a interpretarlo Olga Zubarry, pero el destino quiso fue fuera Panizza quien besara al atractivo actor italiano. Todos apostaron a que la película sería un éxito, pero pasó sin pena ni gloria y unos años después su director, Dino Risi, lo explicó así: “El argumento contaba la vida de un típico italiano de 1964 en la Argentina, ya ganador, sin los traumas de la posguerra y ligeramente avivado. Este hombre, encargado de relaciones públicas de una empresa productora, venía a un festival y hacía estragos. En fin, todos nos dijeron que no habíamos dado en la tecla en la captación del ambiente de aquí, de la psicología de los argentinos. Acepto que debe ser así, nomás”, concluyó.

Panizza siguió filmando: Bicho raro, Del brazo con la muerte, Los mochileros, Así es Buenos Aires, Este loco loco Buenos Aires, Hipólito y Evita, Te necesito tanto amor, El divorcio está de moda (de común acuerdo), Buenos Aires tango, y Mujer-mujer que fue su última película, en 1987.

En televisión hizo varios ciclos, entre ellos Ceremonia secreta, Dale Loly, Mate para cuatro, El gato, Una escalera al cielo, El pulpo negro, Alta comedia, El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena, Comedias para vivir, La familia Super Star, Teatro como en el teatro, Historias para no creer, Yo soy porteño, Dulce Ana, Un hombre como vos. “Los colectiveros no me querían cobrar y los taxistas tampoco. Era una locura”, contó en entrevistas en los ‘90, cuando estaba haciendo Dulce Ana.

Patricia Palmer la recuerda con cariño para LA NACION: “Siempre estaba impecable, muy arreglada, con sus pestañas postizas y sus labios delineados… Muy bella persona y muy amorosa”. Nora Cárpena también la recuerda: “Hicimos una película con Vittorio Gassman y Nelly hacía de mi madre. Y yo era muy jovencita, tanto que mi mamá me acompañaba a la filmación. Era una mujer encantadora y muy buena actriz”. La actriz Cristina del Valle agrega: “Era una mujer espléndida, muy completa. De joven, hacía de mujer fácil, y cuando pasaron los años fue una mamá amorosa; hizo un cambio que no todo el mundo puede hacer porque era la madre más amorosa de los cines”.

Roberto Airaldi, Nelly Panizza y Francisco de Paula en Maternidad sin hombres, de 1968 Imdb

En 2004 hizo su última participación en televisión, en La panadería de los Felipe. “Tengo mucha ilusión y alegría, porque vamos a poder mostrar una familia como las de antes, sin malas palabras ni mujeres desnudas”, decía la actriz, en ese momento.

En teatro participó de varias obras, entre ellas Te casarás...Gaspar, Un ángel llamado Pérez, Juancito de la Ribera, con Luis Sandrini; Los disfrazados, Mi marido perdió el chupete, con Fabio Zerpa, El carnaval del diablo, Muchachas del tiempo aquel, con Tania y Jorge Barreiro, Escalera a dos puntas, con Ángel Magaña, y Doña Vitaminas y Soltera nací y soltera moriré, ambas con Olinda Bozán. En varios espectáculos musicales también se lució como cantante.

En 2005, como culminación de su carrera, interpretó las obras Así es la vida y Los ojos llenos de amor -en el Teatro York, con motivo del centenario del partido de Vicente López, donde nació y creció-. “En los últimos tiempos he recibido varios homenajes, y mejor que sean en vida, ¿no? Cuando me invitaron a hacer estas obras en el lugar donde nací, pensé que era una buena manera de culminar mi carrera”, se emocionó entonces Panizza.

