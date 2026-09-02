El desgarrador relato de Kate Beckinsale sobre cómo es vivir con trastorno de estrés postraumático: “Es como un infierno”

No vienen siendo meses fáciles para Kate Beckinsale. En los últimos dos años, la actriz sufrió la pérdida de su madre y de su padrastro, dos muertes que la sumergieron en un trastorno de estrés postraumático. Este miércoles, la intérprete de Pearl Harbor recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores ”el infierno” que significa vivir con este diagnóstico.

A través de dos videos en los que la actriz se ve recostada sobre su cama, Beckinsale decidió abrir su corazón y poner en palabras la angustia que está viviendo a poco más de un año de la muerte de su madre, la actriz Judy Loe. “Las personas que han visto o experimentado niveles de horror, terror y violencia no pueden escapar de sus traumas, pero deben ser reconocidas como héroes”, dijo la artista mientras advertía que muchas de ellas “se vuelven increíblemente buenas disimulándolo” aunque es triste porque “no reciben ninguna consideración”.

Beckinsale explicó que, si bien las personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) llevan una vida normal, hay ciertas emociones internas que hacen que ese día a día sea un verdadero caos. “Cualquier cosa —olores, sonidos, pensamientos, sentimientos— puede desencadenar que lleguen a un estado que es realmente como el infierno”, compartió mientras aseguraba que el no dormir es una de las peores cosas: “Ese tipo de personas no duermen más de una hora porque, cuando lo hacen, tienen pesadillas constantemente”, explicó.

Dado que la lucha contra el TEPT es “invisible” y solitaria, la estrella de Inframundo instó a la gente a ser “más amable y gentil” con los demás. “Es totalmente cierto que cuando no te has puesto en el lugar de otra persona, por muy sofisticados que te parezcan esos zapatos, no tienes ni idea de lo que pueden estar llevando encima, ocultando o con lo que pueden estar lidiando día y noche”.

Kate Beckinsale compartió su difícil presente con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram

En un segundo video, Beckinsale advirtió que el domingo era el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo y recordó su propia experiencia. “Hay personas que cuidan en silencio, viendo cómo sus seres queridos se deterioran de maneras horribles y aterradoras para las que no están capacitadas médicamente. Y lo hacen solas y eso puede destrozarlas”, se sinceró quién cuidó a su madre en plena batalla contra un cáncer en etapa IV.

“Intenten convertirse en personas que puedan brindar seguridad a quienes están pasando por dificultades, dado que podrían marcar la diferencia para alguien”, le aconsejó a sus seguidores antes de cerrar su reflexión.

Esta no es la primera vez que la intérprete habla abiertamente de su duelo. De hecho, en julio de 2025 la actriz confesó que su madre, Judy Loe, falleció en sus brazos, algo que la marcó hasta el día de hoy. “Estoy paralizada”, escribió por aquel entonces en su cuenta de Instagram. La artista estaba conmocionada no solo por la desgarradora escena sino por haber perdido a “la brújula de mi vida, el amor de mi vida, mi amiga más querida”.

“Ha sido valiente en muchos sentidos, perdonando a veces demasiado, creyendo en la bondad intrínseca de las personas, y el mundo es tan sombrío sin ella que resulta casi imposible de soportar. Mamá, te quiero muchísimo”, confesó entre lágrimas.

Por ese entonces, Kate venía de sufrir la partida de su padrastro, Roy Battersby, tras una breve enfermedad. Sin embargo, según sus propios dichos, perder a su madre era su “mayor temor” desde que su padre, Richard Beckinsale, murió de un ataque al corazón cuando ella tenía apenas cinco años. “Este ha sido mi mayor miedo desde que encontré a mi padre muerto a los cinco años y aquí estoy. Oh, mi mamá… Lo siento, lo siento mucho. Lo siento muchísimo”, concluyó en la despedida a su madre.