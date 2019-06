La modelo opinó sobre lo ocurrido durante la ceremonia de entrega de los premios Fuente: Archivo

Durante la ceremonia de entrega de los Martín Fierro 2019, varias de las ganadoras aprovecharon su discurso para manifestarse a favor de la legalización del aborto.

Carla Peterson fue la que lo hizo más evidente, al llevar al escenario el pañuelo verde de la campaña y vestir su estatuilla con él mientras materializaba su postura a través de sus palabras:"Quiero agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro. Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", dijo y fue ovacionada por gran parte de la audiencia presente.

Sin embargo, las respuestas por parte de quienes se manifiestan en contra de la ley no tardaron en llegar. Nicole Neumann (que la semana pasada se enfrentó a Pampita por este tema sosteniendo una comparación polémica con el nazismo) en seguida dejó en claro su postura en el programa Nosotros a la mañana, en el que es panelista. Analizando la ceremonia, Ariel Wolman comentó: "No hubo por suerte grieta, no hubo peleas en el escenario". Entonces, Nicole dijo: "Bueno, más o menos... hubo un par de pañuelos verdes que se sacaron por ahí y que no tenían mucho que ver con el tema".

De todas maneras, luego alivianó su postura, haciendo referencia al discurso de Peterson: "Dentro de todo me gustó porque fue como mediar. Dijo 'pongámonos de acuerdo y que sea lo mejor para todas las mujeres'", manifestó.

El discurso de Carla Peterson 06:32

Video

Hace unos días, Neumann había hablado sobre la postura de Pampita con respecto al aborto y generó controversia por establecer una desafortunada analogía de la que dijo no arrepentirse: "Carolina me pareció bastante tibia. Es como 'en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiere que diga'. Tibieza. Quedamos bien con Dios y con el diablo. No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. Dice que traer un hijo a la vida es un milagro, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí. La ley tiene que ser de educación y prevención. Es como en su momento haber dicho: 'yo no soy nazi pero si el nazi cree que tiene que matar al judío bueno que lo haga'. Me parece un delirio. Como comunicadoras también hay que crear conciencia en la gente y saber que hay educación sexual, que hay prevención de un embarazo. Ese es el buen camino como comunicadora, no decir lo que vos querés decir pero lo que yo quiero decir también, pero también lo que vos necesitás que diga. Me sigue pareciendo tibia".