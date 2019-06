Martín Fierro 2019: el show de emociones de Carla Peterson al recibir su premio

Carla Peterson, feliz y emocionada con su Martín Fierro Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Telefe

Era una de las categorías más esperadas de los premios Martín Fierro y al mismo tiempo una de las más reñidas . Gimena Accardi, Nancy Dupláa y Carla Peterson estaban todas nominadas a mejor actriz protagonista de ficción diaria, galardón que quedó en las manos de Peterson por su trabajo en 100 días para enamorarse.

"Que difícil recibir este premio porque de verdad no siento que sea justo", comenzó diciendo la actriz, con el cuarto Martín Fierro de su carrera en la mano. "No hubiera podido hacer lo que hice si no fuera por Nancy [Dupláa]. Gracias por lo que sos, todos los que hacemos televisión te amamos, sos una maestra, la he visto hacer magia con las escenas", dijo en lo que sería tan solo el comienzo de una catarata de halagos para su compañera.

"Estoy muy nerviosa, la verdad pensé que nos iban a dar uno a las dos. No puedo pensar", expresó mientras que desde la mesa Dupláa le gritaba: "Dale querida, disfrutá". "Gracias, este premio es de las dos. Vos sos mágica, tenés estrella. Tu alegría de todos los días para ir a trabajar nos guió. Sos el sol, te amamos Nancy. Todos los que hicimos 100 días... sabemos que este premio es de las dos", continuó.

Desde abajo del escenario, Nancy no paraba de gritarle "te amo", mientras se reía junto al resto del elenco. "Gracias por todo lo que pusiste en ese personaje, por tu amor, por tu cariño. Te amo. Se notó que la amo, ¿no?".

Además de hacer reír a todos los presentes, la actriz aprovechó el momento para hablar sobre la responsabilidad de estar frente a una pantalla y todo lo que se puede lograr desde la misma. "El premio lo recibo en nombre de todos los que hicimos 100 días..., porque nos animamos a hablar de un montón de cosas. La televisión tiene un poder enorme, y yo creo que este programa aprovechó ese poder para devolverle a la gente algo muy bueno", expresó y agregó: " 100 días... fue un ejemplo porque supo ponerse en lugares de otras personas y hacer que la gente pudiera hablar en sus casas, que salieran a la calle y pudieran hablar de un montón de cosas".

"Y acá es donde dejo de ser la tierna Carlita, pero tengo que levantar este pañuelo", dijo al mostrar el pañuelo verde, dispuesta a hablar sobre la legalización del aborto. "Quiero agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro. Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", agregó mientras muchos de los presentes aplaudían. "Gracias actrices argentinas, gracias por su trabajo colectivo", remarcó.

Antes de bajar del escenario, volvió a agradecerle a todos aquellos que trabajaron con ella tanto delante como detrás de cámara. "Juan Minujín, por tu sonrisa, tu mirada, tu inteligencia, te amo, ojalá sigamos trabajando mucho juntos. A todos los que alguna vez me crucé en este camino, en esta profesión hermosa que me llena de orgullo. Nancy te amo, te amo desde El agujerito sin fin, loca te la re bancás", culminó mientras se despedía y la audiencia estallaba entre risas. ¿Los únicos grandes olvidos en su discurso? Su marido y su hijo, pero luego en otro premio que recibió la ficción enmendó su olvido.

