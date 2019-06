Nicole Neumann: la desagradable comparación de la cual no se arrepiente

En sus ya históricas diferencias con Pampita, la modelo pasó varios límites al intentar explicar lo que piensa Crédito: Instagram

No es una buena semana para Nicole Neumann . Aunque si nos remontamos a unos meses atrás, hace tiempo que no viene pasándola bien. Y cada uno de sus comentarios son fuertemente criticados. Esta vez es noticia por su reflexión sobre dichos de su archienemiga Pampita Ardohain . En su programa de NET TV, Pampita on line, la Ardohain dijo que está a favor de le legalización del aborto. "No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría, y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Como sociedad necesitamos la ley. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", dijo Pampita.

Luego, la conductora agregó: "para mí la ley tiene que salir más allá de las creencias que cada uno tenga. La vida es un gran milagro y nunca la despreciaría. Si tengo que dar un consejo siempre es el de traer a un niño al mundo, que es lo más maravilloso que hay. Pero como comunicadora tengo que decir lo que me parece. Para mí la sociedad la necesita hace mucho tiempo esta ley".

Entonces, Nicole Neumann le contestó en Nosotros a la mañana, por eltrece: "Carolina me pareció bastante tibia. Es como 'en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiere que diga'. Tibieza. Quedamos bien con Dios y con el diablo. No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. Dice que traer un hijo a la vida es un milagro, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí. La ley tiene que ser de educación y prevención. Es como en su momento haber dicho: 'yo no soy nazi pero si el nazi cree que tiene que matar al judío bueno que lo haga'. Me parece un delirio. Como comunicadoras también hay que crear conciencia en la gente y saber que hay educación sexual, que hay prevención de un embarazo. Ese es el buen camino como comunicadora, no decir lo que vos querés decir pero lo que yo quiero decir también, pero también lo que vos necesitás que diga. Me sigue pareciendo tibia".

En Intrusos fueron a buscar a Nicole para saber si se había arrepentido de sus dichos. "No me arrepiento de nada porque lo que digo, lo pienso y siento. No hablo por hablar. No fue nada en contra de Carolina, simplemente hice un comentario sobre una opinión de alguien y no sobre alguien. Entiendan la diferencia. La comparación que hice me pareció atinada. Bánquensela. Es poder comparar algo insólito con algo insólito. No fue una comparación inoportuna. Es raro que diga algo sin pensarlo ni sentirlo. Es muy gracioso y divertido cómo transforman todo. No hice discriminación, todo lo contrario. Escuchan lo que quieren escuchar, así que no vale la pena aclarar nada".

Por otra parte, Nicole está enojadísima con su ex, Fabián Cubero , que se fue de vacaciones a Disney con su novia, Mica Viciconte. "Si yo hago un viaje sola es porque después puedo convidar a mis hijas con otro viaje", aclaró. Y además dejó en claro que el haber puesto una medida legal para que ella tampoco pudiera mostrar públicamente a sus hijas (tal como Nicole lo hizo hace algunas semanas ya, prohibiéndoselo a Cubero), le parecía obvio. "Sabía que se venía un ojo por ojo, diente por diente. Parece que esta es una guerra que no tiene fin, lamentablemente".