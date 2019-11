Nicole Neumann criticó la veloz boda de Pampita: "Jamás cometería ese error"

Nicole Neumann criticó la apresurada boda de Pampita Ardohain Crédito: eltrece

El anuncio de que Pampita Ardohain y Roberto García Moritán contraerían matrimonio después de solo dos meses de relación generó todo tipo de reacciones, desde la sorpresa hasta la incredulidad.

Entre los que criticaron el publicitado enlace está Nicole Neumann, que mantiene con ella una larga rivalidad -con treguas intermitentes- que data de los días en que ambas eran modelos top.

Ahora, Nicole volvió a opinar del tema en Nosotros a la mañana (eltrece), cuando fue consultada sobre las declaraciones de Sol Pérez, que dijo que también tiene ganas de casarse con su novio de dos meses, Guido Mazzoni.

"¿Hay como una moda ahora? Estamos dos meses y nos casamos", comentó la ahora panelista, haciendo un claro guiño a la situación de Pampita. Cuando su compañera, Sandra Borghi, le dijo si tenía algo para acotar, la rubia fue tajante: "No, ya dije que jamás cometería ese error".

Tomás Dente le preguntó entonces si consideraba "apresurada" la decisión de Pampita. "Ya me lo preguntaron. A cada uno le parece lo que le parece sobre su relación y los tiempos. Yo no lo haría. Tardo tres o cuatro meses en presentarles a mis hijas a un novio, así que imaginate si me voy a casar a los dos", reflexionó.