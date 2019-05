Si publica fotos o videos de las hijas de Nicole y Cubero, Mica Viciconte deberá pagar una multa de 500.000 pesos Crédito: Instagram

A pedido de Nicole Neumann , una medida cautelar impuso un bozal legal a Micaela Viciconte y a Fabián Cubero para impedir que los miembros de la pareja suban a sus redes sociales fotografías, videos o cualquier referencia a las hijas que el futbolista tuvo con la modelo: Indiana, Allegra y Sienna.

Si alguno de los dos incumple lo establecido, deberá abonar una multa de 500.000 pesos. Según la modelo, el objetivo de esta petición reside en preservar a sus hijas y evitar la mediatización de su vida privada. Esto lo hizo después de que la pareja publicara una foto de las nenas en el cumpleaños de la novia de Cubero.

En palabras de la abogada de Neumann, "es indistinto si es un cumpleaños o si es una salida", Nicole no quiere de ninguna manera ver a sus hijas expuestas. Sin embargo, ella misma publicó en sus redes recientemente fotos juntos a sus niñas en distintos contextos e incluso en un viaje de trabajo que realizó a Salta.

Para referirse a lo acontecido, Mica Viciconte recurrió a una estrategia que le permitió expresar parcialmente sus opiniones. En el programa Incorrectas, del que es panelista, la influencer mantuvo un diálogo con la conductora del ciclo, Moria Casán, a través de su "yo interior". Esto se produjo en una especie de parodia en la que, con la voz al aire de Carolina Papaleo -sin que se la viera- reproduciendo esa voz interior, Viciconte, que estuvo sentada sin pronunciar palabra, pudo hablar.

Ante una pregunta de Moria sobre unos dichos de Amalia Granata indicando que la pareja vive a expensas de la modelo, la "voz interior" respondió: "Granata que diga lo que quiera. Le pediría que no se meta en mi vida. Coincidimos con Fabián en que Nicole es la mamá de las nenas y es por eso que está en el medio de nuestras vidas. Pero a mí lo que ella hace no me interesa absolutamente nada. Nada de nada. Es más, si se deja con estas cosas, mucho mejor. Yo ya le dije a Fabián: '¿Nunca se va a terminar?'", apuntó la voz.

La conductora también la preguntó a Viciconte con ironía si ella "realmente se siente una oportunista, una desesparada por el canje, una Cenicienta a la que a las doce de la noche se le acaba todo...", como se dio a entender.

"¿Yo? Yo tengo dos millones de seguidores. Si puedo conseguir un canje, obvio que lo voy a conseguir. Es para nuestra casa. ¿Vos me lo decís por las sillas (Mica publicó la foto de unas sillas que tienen el nombre de las nenas)? Yo tenía un arreglo con la casa que me las regaló. Las sillas tienen los nombres porque ellas vienen a casa, se quedan a dormir y cada una tiene su silla", explicó la novia de Cubero a través de su "yo interior".