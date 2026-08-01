“No me pareció tan grave lo que dijo”: tras la controversia, Rosalía dará su primer show en el Movistar Arena

Tras la polémica y críticas que generó su video “anti-argentina” luego de la final del Mundial y el pedido de disculpas público que debió hacer, la cantante española Rosalía se prepara para dar el primero de sus cuatro shows de su gira Lux en el Movistar Arena.

Como era de esperar, su desembarco en Buenos Aires despertó una enorme expectativa, aunque esta vez la música no es la única protagonista.

A partir de las 19, ya habían filas para ingresar al show Santiago Filipuzzi

Su visita quedó atravesada por la polémica que se desató después de la final del Mundial, cuando compartió en sus redes sociales un video de la influencer Mia Khalifa, que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Argentina. En esa publicación, la modelo simuló cantar un fragmento de “La perla”, el hit de Rosalía, cuya letra alude, con ironía, a una persona mala o falsa.

Khalifa acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

Ante las fuertes críticas del reposteo de Rosalía, la cantante eliminó la publicación y explicó que la había replicado porque sonaba su canción “La perla”, sin advertir el sentido completo del mensaje. Luego pidió disculpas y aseguró que solo siente amor por la Argentina.

La reacción de los fanáticos

En las afueras del Movistar Arena, alrededor de las 19 de este sábado, ya había una larga fila de fanáticos que esperaban ingresar al show, como Lucía Díaz, de 24 años. Lejos de aquellos que llamaron a devolver las entradas por los dichos de la artistas, la joven arquitecta señaló: “Desde diciembre tengo las entradas. Entiendo que estamos dolidos, pero no me influye para ver una artista. No me pareció tan grave. Seguro que sale [al escenario] con la bandera argentina”.

Un planteo similar hizo Valentín, de 22 años, que llegó desde la ciudad cordobesa de Río Segundo: “Me di cuenta que lo que sucedió fue algo vinculado a redes y que no se trasladaba a la vida real. Los que se molestaron no eran fanáticos ni tenían entrada. Eso de que la gente quería devolver la entrada estaba inflado y exagerado”.

Camila Pontenegro, de 22 años, estaba con su madre, Mónica, en la fila: “A Rosalía le está cayendo mucho más hate [odio] que a otros porque justo viene ahora. No fue para tanto. Estamos felices de venir a verla con mi mamá”.

Joaquín, de 22 años, llegó desde Neuquén para ver a su ídola. “Nos desilusionó al principio, pero después cuando leímos lo que puso Lali [Espósito] nos dimos cuenta que tenía razón: que no era para tanto. Pero en redes se picó. De hecho, yo cuando escribí en redes que venía [a verla] me empezaron a bardear, a decirme que me iba a agredir en la fila si no devolvía la entrada".

Rosalía dará cuatro shows en la Argentina

Controversia

La controversia no terminó de apagarse y hoy todas las miradas están puestas en su primer recital. Sus primeras 24 horas en el país transcurrieron con un halo de misterio y cautela, sin mayores pistas sobre sus actividades en suelo argentino, a excepción de un proyecto musical que estaría tramando nada menos que junto a Bizarrap, quien ya hizo colaboraciones con personalidades como Shakira.

Antes de presentarse en el Movistar Arena, la cantante degustó una cena con su equipo (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Su llegada al país se dio bajo total hermetismo y, aunque intentó bajar la exposición no solo para descansar –porque vino de presentarse en Chile–, sino también para que el escándalo en el que se vio envuelta se disipe, ayer, decidió compartir en sus redes sociales postales de su estadía en Buenos Aires, más precisamente de la velada que compartió con su equipo en un bodegón del barrio de Chacarita.

Rosalía compartió las fotos de su cena en un bodegón de Chacarita (Foto: Instagram @rosalia.vt)

La intérprete española de 33 años publicó en Instagram, red social en la que acumula casi 28 millones de seguidores, una serie de fotos de su visita a Olla 7, un bodegón ubicado en Charlone 999. La intensa lluvia de antenoche no impidió que pasara una velada con su equipo y celebrara el cumpleaños de uno de sus integrantes. Aunque no mostró cuál fue el menú que eligieron degustar, dejó en evidencia que tomaron vino tinto y que para el postre le prepararon al cumpleañero una torta decorada con minialfajores de chocolate. “Feliz cumple, mi rey”, escribió.

Llegada de Rosalía a la Argentina RS fotos

El avión que trajo a la cantante al país aterrizó en la madrugada del jueves pasado alrededor de las 2.15 en FBO Ezeiza, el sector al que llegan los vuelos privados, y descendió de la aeronave por pista en un clima de hermetismo total y un importante despliegue de seguridad que impidió a los fotógrafos presentes retratar a la cantante mientras bajaba por las escalinatas del avión.

En suelo argentino la aguardaban cuatro camionetas de la productora local: una a la que se subió la artista, otra para el personal de seguridad, la tercera para el staff y la cuarta para cargar valijas y demás equipamiento. Además, seis motos de la policía la escoltaron hacia el hotel en Recoleta, donde permanece durante su estadía en el país.