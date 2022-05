“No tengo palabras”: Micaela Breque compartió imágenes de su boda con el pianista James Rhodes

Finalmente, Micaela Breque se casó con el reconocido pianista James Rhodes. Tras hacerse conocida por su romance con Andrés Calamaro y radicarse en España, la modelo habló sobre su presente sentimental y confesó que está muy enamorada.

“Se casó Mica Breque, la ex de Calamaro. Era una soltera muy codiciada”, contó Carlos Monti este lunes en Nosotros a la mañana. Y enseguida, el periodista dio detalles de lo que fue la gran fiesta en el viejo continente: “Fue un casamiento a la antigua, muy clásico”, comentó mientras pasaban imágenes de los novios bailando el vals.

El casamiento de Micaela Breque y James Rhodes instagram.com/miquibreque

Tras recordar sus años de romance con el intérprete de “Flaca”, Nicolás Magaldi -quien se encuentra reemplazando al “Pollo” Álvarez en la conducción del ciclo de eltrece- recordó un detalle de su relación con el músico argentino: “Hace mucho que no sabíamos de ella. Cuando se separa, Andrés Calamaro le hace una de sus canciones más conocidas, ‘Cuando no estás’”, comentó mientras ponían a todo volumen el tema en el estudio.

Enseguida, Monti interrumpió el clima festivo para leer la palabra de la propia protagonista, quién confesó lo feliz que está con este enlace. “ Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas. Pero vamos, me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada ”, leyó el periodista arrancando varios suspiros entre sus compañeros.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió algunas imágenes de su gran boda y contó cómo vivió uno de los momentos más importantes de su vida. “Sabía que sería un día para recordar por siempre, pero la cantidad de amor que hemos recibido supera lo imaginable. Por fin hemos podido celebrar nuestro matrimonio. Rodeados de personas a quienes queremos y adoramos con todo nuestro corazón. Amazing”, escribió junto a imágenes de su inolvidable vals.

Su historia de amor

La pareja se conoció en Madrid, en 2017, cuando comenzaron a cruzar mensajes a través de Instagram. “Él es un amor -contó ella en una entrevista-. Yo leí su libro y quedé muy conmovida, como tantos. Así que le puse un comentario sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fue a Madrid a un concierto, y así empezamos”.

El libro que menciona Breque es una biografía que Rhodes escribió, en la que da cuenta de una serie de abusos sufridos en su infancia, cinco intentos de suicidio y adicciones varias. Se titula Instrumental: memorias de música, medicina y locura. Ella estaba recién separada de Calamaro, pero aún vivía en España y la relación con el pianista terminó de afincarla en ese país.

Micaela Breque y James Rhodes se conocieron en 2017 Instagram

“Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no sólo enamorarse de un país, sino también de enamorarse de una chica, visitar el lugar mágico que es Pucela y que ella diga ‘sí’ a la pregunta más importante”, dijo Rhodes en 2020, cuando se arrodilló ante su chica y le propuso casamiento.

En agosto, los novios sellaron su amor de forma oficial a través de una ceremonia civil, a la espera de poder celebrar la fiesta de casamiento junto a familiares y amigos en 2022, a raíz de las limitaciones que genera la pandemia de coronavirus en la actualidad.

A través de emotivos posteos, la pareja compartió su felicidad con sus miles de seguidores. “ Tuvimos que posponer nuestra boda hasta el próximo año debido al Covid, pero no podía soportar esperar a casarme. Y así, con una hermosa e íntima ceremonia, solo cuatro testigos y un juez, hoy Mica y yo nos convertimos en marido y mujer ”, escribió el artista este fin de semana en su perfil de Instagram junto a una imagen de la pareja y de las alianzas con las inscripciones del enlace.

“Qué inmenso privilegio dedicar el resto de mi vida a demostrarle a la mujer más bondadosa que conozco que, cada día, la amo un poquito más. Celebraremos con nuestros amigos y seres queridos el próximo año en la fiesta. Viva el amor”, agregó Rhodes.

Junta a varias imágenes del enlace, la actriz también expresó: “ Unida a ti, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos, hoy celebramos nuestro matrimonio porque simplemente no podíamos esperar” .

Breque también hizo públicas las virtudes que la conquistaron de su ya esposo: “Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos... que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada. Agradecida es poco”.