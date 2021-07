Micaela Breque celebró su despedida de soltera y ya palpita su boda con el pianista James Rhodes

Un año después de haberlo anunciado, Micaela Breque finalmente concretará su casamiento con el pianista británico James Rhodes. Ella -que se hizo famosa por su relación con Andrés Calamaro- publicó ayer en su cuenta de Instagram una foto de su despedida de soltera en Madrid, donde vive con su actual novio.

“Y mis amigos me organizaron una despedida sorpresa”, escribió en cuenta en la red social. “De repente me encontré tirando el ramo en la Puerta de Alcalá. Mi hermana es quien fue a por él. Agradecida a los amigos que tengo y a mi amor, por haber sido cómplice absoluto.”

Consultada por la periodista Paula Galloni en el programa Esto no es Hollywood, de Mucha Radio, Breque confirmó que se casa pronto, pero dijo que será todo en secreto. “James me propuso casamiento en agosto del año pasado, pero al final no lo pudimos hacer”, contó. “Esta vez sí, pero no quiero decir la fecha ni el lugar. Sólo puedo adelantar que será en pleno verano europeo”, aclaró.

La pareja se conoció en Madrid, pero no en la calle. La relación comenzó con mensajes por Instagram. “Él es un amor -contó ella en una entrevista-. Yo leí su libro y quedé muy conmovida, como tantos. Así que le puse un comentario sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fue a Madrid a un concierto, y así empezamos”.

El libro que menciona Breque es una biografía que Rhodes escribió donde cuenta una serie de abusos sufridos en su infancia, cinco intentos de suicidio y adicciones varias. Se titula Instrumental: memorias de música, medicina y locura. Ella estaba recién separada de Calamaro, pero aún vivía en España y la relación con el pianista terminó de afincarla en ese país.

“Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no sólo enamorarse de un país, sino también de enamorarse de una chica, visitar el lugar mágico que es Pucela y que ella diga ‘sí’ a la pregunta más importante”, dijo Rhodes el año pasado, cuando se arrodilló ante su chica y le propuso casamiento.

En agosto del año pasado, junto a una foto en la que se la podía ver muy feliz con su pareja, Breque comunicó en las redes sociales que se encontraba oficialmente comprometida con Rhodes. “Dije sí. Y estoy en las nubes. Agradecida a la vida que me haya puesto a este hombre maravilloso en el camino. Y este momento, que es el fin de nada y el comienzo de todo. Allá vamos. #engaged”, escribió. Y sumó, con una foto de su anillo: “Hay días que jamás olvidaré. Estos son unos de ellos. Forever yours (Siempre tuya), James Rhodes”.