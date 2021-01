Noelia Marzol, sobre su embarazo: "Los primeros meses le tenía asco a mi novio" Crédito: Instagram

Embarazada de cuatro meses y medio, Noelia Marzol contó por qué sigue haciendo Sex, viví tu experiencia, en el Gorriti Art Center. "Estoy feliz de transitar este momento de mi vida. Bailar embarazada con panza siempre fue mi sueño y ahora lo doy todo en Sex. No me considero feminista en ese sentido, y defiendo a la mujer en su estado natural y respetando lo que le pasa, pero sin banderas", contó la actriz en Intrusos.

"Hay muchos mitos alrededor del embarazo. Por ejemplo, me decían que no podía trabajar, que no podía pintarme las uñas, ni ir a la peluquería. Entiendo que cada embarazo es un mundo diferente, pero la gran mayoría puede disfrutar desde su lugar, y ser sexy si quiere. Eso es lo que quiero transmitir. A medida que crezca la panza, voy cambiando movimientos y mi idea es bailar hasta que pueda: si puedo los nueve meses, mejor. Las chicas flashean y los hombres son muy respetuosos. Me hacen sentir sexy con mi panza", aseguró.

Noelia contó que tardó en contar que está embarazada porque es primeriza "y siempre dicen que hay que esperar tres meses para ver si el embarazo es saludable". Y detalló cómo decidieron con su pareja, el futbolista Ramiro Arias, convertirse en padres. "Desde el primer día que empecé a salir con Rami le conté mi deseo de ser madre. Quería concretarlo como sea. Pensé en este proyecto para hacerlo en pareja, pero él no tenía ganas. Entonces decidí ser madre sola y que Rami me acompañara como pareja. Pero vino la pandemia, tuvimos roces porque yo estaba muy activa y él no, porque no había fútbol. Eso genero tensión y decidimos tomarnos un tiempo porque pensamos que era más sano, mucho más que discutir y pelear. En ese tiempo nos dimos cuenta de que nos amamos y por suerte todo volvió a la normalidad, volvió el fútbol y decidimos estar juntos. Rami se decidió a ser padre, empezamos a buscar y quedamos embarazados el primer mes. Admiro que fue pronto", sonrió con picardía.

La actriz ya sabe que espera un varón y ya tiene nombre elegido, pero no lo va a contar por ahora para que no opinen. "No es un nombre común pero tampoco es raro. Los primeros meses tuve nauseas, asco y hasta asco de Ramiro. Y sé que le pasa a muchas mujeres, pero no se dice. Me daba asco su olor, el perfume, si no se bañaba cuando llegaba de entrenar, todo él me daba mucho asco. Eso los primeros tres meses y sexualmente cero. Después de ese tiempo, se pasó todo", explicó.

También opinó sobre los dichos de Graciela Alfano, quien auguró que Noelia puede ser su sucesora. "Me encanta. Con Graciela me llevo muy bien. Es de esas personas que despierta amor u odio. Compartí una temporada y un programa de televisión y me llevo bien, y me siento halagada porque diga eso. Es una bomba sexual", señaló.

Finalmente, Marzol se sinceró cuando reveló que en Sex, viví tu experiencia extrañan a Cachete Sierra, que estuvo el año pasado pero decidió no ser parte en este 2021: "Cachete marcó un camino. Era el sex symbol de la compañía y se lo extraña. Era uno de los iconos de Sex. El Bombito (Thyago Griffo) es genial, la va a romper".

