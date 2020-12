Noelia Marzol le contó al mundo el sexo del bebé que espera junto a Ramiro Arias. Imagen: Instagram

15 de diciembre de 2020 • 11:39

A un mes de anunciar la emocionante noticia de ser mamá, Noelia Marzol reveló el sexo del primer hijo que espera junto a Ramiro Arias. La actriz había preferido guardar el secreto durante las semanas clave y, tras estar totalmente segura, gritó su alegría a los cuatro vientos. "Vamos a ser papás de un niño", confesó.

Noelia buscaba ser mamá con o sin pareja. De hecho, este año tambaleó su relación con el jugador de fútbol, ya que durante el primer semestre hubo un impasse entre ellos. Sin embargo, la reconciliación tocó a sus puertas y en un acto de amor anunciaron su casamiento.

Lo que no se imaginaron jamás era que tras apenas comenzar a buscar formar familia, la bendición llegaría a sus vidas. "Llegó bastante rápido el muchachito o la muchachita, porque cuando decidimos ser padres empezamos a probar pensando que íbamos a tardar más y tuvimos la suerte de que el primer mes que probamos... quedé", supo confesar en una entrevista semanas atrás.

La ecografía para conocer el sexo llegó y la modelo no dudó en compartir semejante alegría con todo su público virtual y televisivo. "Les vamos a dar la primicia... será un niñito", expresó emocionada en un móvil para Pampita Online.

La protagonista de Sex había asistido al chequeo mencionado y accedió a una entrevista para dar la noticia. El estudio televisivo aplaudió y gritó en coro tras escuchar el sexo del bebé. En medio de las felicitaciones, fue consultada por el nombre que llevaría.

"Tengo un nombre en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí. Lo voy a decir una vez que lo decida", dijo Marzol entre sonrisas. "¿Es de esos nombres raros que ponen los famosos?", consultó Pampita.

"No, no es. Es tan rarísimo que no se escuchó nunca. No quiero que tenga un nombre demasiado habitual. Hay un pintor renacentista que tiene ese nombre", arrojó con misterio y entonces agregó: "Los dos queríamos nena, aunque en este contexto lo más importante es que sea sano".