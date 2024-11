Novedades en los medios: María Belén Ludueña y Teté Coustarot vuelven a América TV y siguen los recortes en El Destape

María Belén Ludueña ya tiene cerrado su año 2025 en lo laboral: la periodista y conductora volverá a las filas de América TV, canal en el que llevó adelante gran parta de su carrera, para acompañar a Rolando Graña en el noticiero central. “Estoy muy contenta”, aseguró sobre su próximo desafío.

Luego de un breve paso por eltrece, Ludueña le contó a LA NACIÓN sus próximos pasos en el medio. “Hace un mes terminé de trabajar en Poco correctos, cuando hubo un cambio de conductores. A la semana de haber terminado, me llaman de América para que vuelva al canal”, reveló.

Ludueña es una de las tantas figuras que regresarán la próxima temporada al canal ubicado en Palermo. Luego de varias conversaciones y reuniones con las autoridades, llegaron a un acuerdo: la periodista será quien reemplace a Soledad Larghi, de licencia por maternidad, en el noticiero de la tarde. “ A partir de febrero, creo que es la primera semana, vuelvo a América después de haber dejado de trabajar un año ahí. Así que estoy contenta, con muchas ganas de asumir ese desafío y de volver al canal en el que trabajé siete años ”, compartió.

Además de ser la compañera de Graña, trascendió la posibilidad de que Ludueña participe de otro programa del canal junto a Sergio Lapegüe, quien renunció luego de 34 años a TN. “Se habló de esa posibilidad, pero la verdad es que no está firme. No es una posibilidad concreta ”, explicó Ludueña. “Lo concreto es que vuelvo al noticiero central y que estoy muy contenta”, cerró.

Este año, además de acompañar a Jorge Macri, su marido y Jefe de Gobierno porteño, como primera dama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la periodista fue una de las columnistas de Poco Correctos, el ciclo que arrancó a mediados del 2023 con la conducción de Joaquín “El Pollo” Álvarez y El Chino Leunis. En agosto de este año, Carmen Barbieri tomó la posta de la conducción y el equipo se modificó.

Teté Coustarot, en clave de cine nacional

A 17 años de su paso por Ronda nocturna, el late night show que la unió a Alejandro Fantino, Teté Coustarot también regresa a América TV para ponerse al frente de un ciclo dedicado al cine argentino. Argentina de película tendrá su primer envío el sábado 7 de diciembre a las 22 y, semana a semana, presentará en pantalla a clásicos de la pantalla grande.

“ Vamos a poner en pantalla películas nuestras, de nuestro cine, en las que vamos a poder compartir y reconocernos, conectarnos con nuestras raíces ”, adelantó Coustarot en un breve clip que compartió en su cuenta de Instagram, mientras se llevaba adelante la grabación de la apertura del programa. Un oso rojo, Adiós querido Pep, Punto muerto, Camila, Cordero de dios, Iluminados por el fuego y El sonido de los tulipanes son algunos de los films ya programados que se irán proyectando en las sucesivas entregas. Cada emisión incluye entrevistas exclusivas con actores, directores y guionistas, quienes compartirán anécdotas y secretos detrás de las cámaras, enriqueciendo la experiencia para los espectadores.

La exmodelo y conductora, que hasta mediados del año pasado formó dupla con Boy Olmi en el show de entretenimientos de Elnueve La hora exacta, hizo algunas participaciones como jurado en el ciclo Los ocho escalones, en eltrece, además de continuar con su programa en Radio 10, Qué noche, Teté.

El Destape: se extienden los recortes y también afectan la programación semanal

El multimedio El Destape, liderado por Roberto Navarro, continúa profundizando los ajustes en su grilla. Tras levantar la programación de los fines de semana tanto en radio como en televisión -decisión que dejó fuera del aire programas como Palermo Wuhan de Nicolás Lantos; ¿Qué me contás? de Taty Almeida; o Reunión Cumbre de Carlos Ulanovsky, quien vinculó los recortes a la grave situación económica que atraviesa el grupo y al impacto del recorte de la pauta oficial por parte del Gobierno nacional-, ahora se definió la cancelación de otros ciclos que se emiten durante la semana.

El empresario y periodista lider de El Destape, Roberto Navarro expresó que el multimedio se encuentra en fase de "reestructuración"

Este lunes, fue el turno del conductor del programa Pase lo que pase, Darío Villarruel, quien confirmó al aire el fin de su ciclo, que se emite de lunes a viernes de 14 a 17 por El Destape Radio, AM1070 y televisión, a través la señal de Telecentro. El periodista explicó que la decisión responde a “razones económicas” y que el ciclo finalizará este viernes. “Esta es la última semana del programa aquí en El Destape. Me enteré el lunes pasado a través de una charla que tuve con Roberto Navarro, donde me comunicaba que, por razones económicas y atento a la crisis que hay en todos los sectores, este programa no iba a ser más de la partida , al menos en estos tiempos”, expresó.

Villarruel manifestó su desilusión por la noticia sobre el fin del ciclo que lidera y la calificó de “inesperada”: “Me quedé desilusionado, pero entiendo que las razones de la empresa son más fuertes que cualquier otra cosa. Esto genera tristeza y la necesidad de rearmarse en tiempos complicados ”. Además, aclaró que no hubo conflictos internos: “Nunca hubo un problema aquí, ni con mis compañeros ni con los productores. Siempre trabajé en un clima excelente. Pero perder esta fuente de trabajo genera incertidumbre, más aún en el contexto que enfrentan los periodistas hoy en día”.

Y por último, el periodista mostró preocupación por su equipo de trabajo: “Lo primero que pregunté fue qué pasaba con mis compañeros. Por suerte, ellos van a seguir trabajando. Los únicos que no vamos a estar somos yo y el productor ejecutivo, que es mi hijo, Leandro Villarruel. También eso genera una situación complicada en estos tiempos ”.

Tras los primeros recortes la semana pasada, Navarro manifestó a LA NACIÓN que el multimedio se encontraba en plena “reestructuración”. “No es necesario tener programación en las radios los siete días de la semana. En 2025 vamos a reorientar parte de nuestros proyectos e inversiones para impulsar un streaming apuntado hacia el público joven”, afirmó el empresario y periodista, al tiempo que destacó que las decisiones tomadas buscaban “mayor eficiencia en el manejo de los recursos disponibles”, en un contexto que describió como “difícil para todos los sectores”.

Esta es la última semana de pase lo que pase en el Destape radio. El motivo cuestiones económicas de la empresa eso es lo que me trasmitió Roberto Navarro. Gracias mil a todos los oyentes y televidentes. Y todos los mensajes de apoyo que llevaré en mí corazón. — Dario Villarruel (@VillarruelDario) November 25, 2024

Cabe destacar que el multimedio fue de los más beneficiados por la pauta oficial durante los últimos años. Según datos oficiales, entre febrero de 2020 y agosto de 2022, El Destape recibió $518.491.496 en concepto de publicidad oficial de la provincia de Buenos Aires, ubicándose en el segundo lugar entre los más beneficiados en la distribución de la pauta bonaerense, solo superado por el Grupo Indalo. Además, en 2021, la gestión de Alberto Fernández gastó $7563 millones en publicidad oficial, de los cuales El Destape recibió $87 millones, siendo uno de los 25 grupos que más fondos obtuvieron.

