TV: llegan Julián Weich y Guillermo Andino y se preparan para estrenar Viviana Canosa, Yanina Latorre y María Belén Ludueña

Los canales de televisión se preparan de cara a lo que será la temporada alta de la pantalla a principios de marzo. En este tiempo, en donde las audiencias son muy volátiles, no hay tiempo para perder, por eso los gerentes de las distintas emisoras ya tienen todo listo para salir a competir o están ultimando los detalles.

Los primeros cambios llegan el próximo lunes, por la mañana: Julián Weich debutará como conductor de ¡Qué Mañana! , el magazine culinario de elnueve, tras la sorpresiva salida de Mariano Peluffo. El programa, que lleva diez años en el aire y se emite de lunes a viernes, de 10 a 12, contará con el equipo que conforman Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Diego Bouvet, Bárbara Casen, Andrea Purita y Alejandro Gardinetti y recibirá a prestigiosos chefs invitados. El mismo día, a la misma hora, desembarca Guillermo Andino en la TV Pública para conducir Las mañanas con Andino , un ciclo descontracturado que hará junto a Carlos Arbia y Carlos Ruckauf (política y economía); Germán Marcucci (policiales), Gustavo Kuffner (deportes), Guido Zaffora (espectáculos) y Alejandra ‘Locomotora’ Olivera.

Guillermo Andino regresa a la pantalla chica con un programa en la TV Pública Diego Spivacow

Telefe sigue siendo líder absoluto en las tres franjas y no planea grandes cambios en el mes de marzo. A la espera del estreno de la nueva novela turca Bahar, estás lista para despertar, el canal que comanda Guillermo Pendino sigue apostando por Gran Hermano, reality al que le llegará el desafío por el auto Okm entre los jugadores el martes 4 de marzo.

El 5 de marzo es la fecha que eligió América para el debut de Lape Club Social Informativo, con Sergio Lapegüe, de lunes a viernes, de 10 a 13. El conductor estará acompañado por Marina Calabró, Mauro Szeta, Pablo Rossi, Leo Paradizo (deportes), Mai Pistiner, Robertino Sánchez Flecha (política internacional), el Mago Black, Martín Salwe y Marcos “El Bicho” Gómez junto a Mica Lapegüe le darán un toque de humor al ciclo. Con la llegada de este programa, Desayuno Americano con Pamela David se emitirá de 8 a 10, con nueva escenografía, pero no cambiará a los integrantes de su equipo actual, conformado por Julieta Navarro, Carlos Salerno y Luis Bremer.

Sergio Lapegüe junto a su equipo debutará el próximo 5 demarzo

Por otro lado, en los primeros días de marzo, Flor de la V llegará a la pantalla de elnueve con el histórico envío de espectáculos del canal, Los profesionales de siempre. El programa irá de 13.30 a 15.30 para competir directamente con Intrusos. Estará acompañada por Estefanía Berardi, Enzo Aguilar y Fernando Cerolini.

Para eltrece, el lunes 10 de marzo es el gran día, ya que relanza gran parte de su programación: a las 9 de la mañana debutará Mujeres Argentinas, conducido por María Belén Ludueña, acompañada por un grupo de mujeres, Silvia Fernández Barrio, Virginia Gallardo, Liliana Franco, Evelyn Von Brocke y Amalia Guiñazú, que serán sus panelistas para analizar y debatir el día a día. En tanto, Valentina Salezzi estará a cargo de la cocina. A las 14.45, llegará Viviana Canosa con un ciclo de actualidad que tratará todos los temas de coyuntura en Viviana en vivo. Su equipo está integrado por los periodistas Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D’Amato y Pampa Mónaco. El canal que comanda Adrián Suar ya promociona el ciclo como “un programa muy picante, en el que se van a ver, sentir y vibrar las historias más impactantes de la televisión argentina. Una mirada diferente a los temas que nos afectan a todos”.

Asimismo, estas novedades provocarán movimientos en la segunda tarde, ya que Cuestión de peso pasará a emitirse a las 16.30. Para el prime time Guido Kaczka, el soldado más fiel de la señal del solcito, estrenará un nuevo ciclo de entretenimientos llamado The Balls. De los mismos creadores de The Floor, Kuarzo Argentina está armando el único set en Latinoamérica para este formato que requiere de un estudio muy grande, con pelotas gigantes y piscinas, y la idea es que otros canales de la región lo utilicen para sus países.

Originalmente llamado The quiz with balls, el programa debutó el año pasado en la cadena americana Fox. Dos equipos compiten por episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia que harán de todo para ganar el premio mayor. Se colocan seis bolas gigantes numeradas en la parte superior de un conjunto de rampas paralelas que llevan hasta el borde de una pileta. Estas esferas gigantes corresponden a posibles respuestas a las preguntas que se harán durante el juego sobre diez categorías. Cada uno de los tópicos tendrá seis opciones o tantas respuestas correctas como miembros aún están en el juego. Cada posibilidad se asigna a una rampa diferente y los participantes deben pararse en la parte inferior de las rampas, sobre las opciones que creen que son correctas, de espaldas y sobre la piscina. Luego se sueltan las pelotas, ya sea todas a la vez, en grupos o individualmente, según lo solicite el conductor. Si una es correcta, un mecanismo la detiene antes de que pueda llegar al fondo; si no, golpea al concursante y lo arroja al agua, eliminándolo del juego.

El 10 de marzo también debuta Carlos Monti en la Televisión Pública con MBA, Mediodía bien arriba, un programa de espectáculos de 13.30 a 15, que se sumará a la competencia frente a Intrusos y Los profesionales... En tanto, a las 19 de ese lunes, arranca Yanina Latorre su primer ciclo propio en televisión abierta. La angelita contará en su equipo con su amigo Lizardo Ponce, Federico Popgold (conductor de Luzu) y otra panelista más a confirmar aún. Junto a ellos, Latorre comentará los temas del día y también tendrá informes especiales; luego, seguirá ocupando su silla en el panel de LAM.

En el Observador 107.9, adelantó: “Si yo estoy hace diez años en el programa, creo que se lo debo a Ángel de Brito. Aprendí y crecí. Quiero que me apuntale. Él va a estar detrás de cámara hasta que yo me sienta cómoda. A mí me da esa tranquilidad de mirarlo y decir: ‘¿lo estoy haciendo bien?’ O que me tire algo por la cucaracha y yo sepa cómo seguir”. Por ahora, el nombre del envío de Latorre es una incógnita.

Las nuevas propuestas son el esfuerzo de una televisión que está necesitando oxígeno urgente, dentro de un panorama complicado: un rating alicaído, repeticiones, bajos presupuestos y programas calcados que compiten entre sí. Algo que no le sirve a nadie. De todas maneras, habrá que ver con este nuevo panorama, quiénes resultan ganadores y quiénes no.

Ariel López Cucatto Por