Ofelia Fernández recordó qué la llevó a iniciarse en la política: “Estaba mirando Casi Ángeles”

Ofelia Fernández pasó por el programa PH, Podemos Hablar, por Telefe, y no solo recordó su temprano y sorpresivo despertar político relacionado a Casi Ángeles, sino que, además, habló de los haters, apuntó contra Yanina Latorre y reveló su “confusa” relación con el periodista Eduardo Feinmann, su histórica contracara dentro de la televisión argentina.

“Avancen al punto del encuentro aquellos que comenzaron su carrera por un hecho casual”, fue la primera consigna de la noche. Sin dudar, Fernández dio un paso adelante. “Mi vida política empieza de manera casual y bizarra”, arrancó. “Estaba viendo Casi Ángeles mientras tomaba la chocolatada, la cosa sana, e irrumpió una cadena nacional de la señora Cristina Fernández de Kirchner. A mí me dio la sensación de que era un mensaje hacia mi persona y que tenía que escucharlo, obviamente”, explicó.

La diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó que tenía apenas diez años, que quedó hipnotizada con el discurso de Cristina y que lo primero que hizo fue intentar comprender de qué se trataba todo eso. “Me obsesioné con entender qué había dicho. Tenía diez años y se me cruzaron Lali, Cristina, y mi prima llorando porque habían cortado el capítulo. Yo quería escuchar y saber cuál era la razón de ser de eso”, aseguró.

Cuando el conductor le preguntó si entendía en ese entonces lo que decía la presidenta, Fernández negó con seguridad y explicó que de todos modos le pareció intrigante: “Claramente hice mi propia interpretación, pero ese fue el desafío: ver que la realidad no es un paisaje y que está en disputa y construcción permanente”. Luego, Kusnetzoff le preguntó si en ese momento cambió a Lali por Cristina. “No, porque Lali sigue acá (en mi corazón). Están juntas”, respondió.

Un “palito” para Yanina Latorre

En otra de las secciones del envío de Telefe, Kusnetzoff le entregó a los invitados cartulinas con tuits ofensivos dedicados a ellos y redactados por haters -odiadores, los usuarios de las redes sociales que se dedican a atacar, en general a famosos y celebridades-. Cuando la legisladora leyó el suyo, se encontró con una acusación de Yanina Latorre.

“Acá Yanina Latorre dice ‘Ofelia se levanta a la una’ por un tuit falso y editado”, arrancó Fernández la lectura. “Bueno, ella es más o menos periodista entonces no le pido que chequee”, expresó luego en su primer “palito” para la periodista de espectáculos.

Luego de explicar que se trataba de un tuit falso y que desde ese momento todo el tiempo le “inventan” que se despierta tarde, la funcionaria volvió a hacer foco en la mediática panelista de LAM. “Lo gracioso es que Yanina pone ‘a la una’ y el tuit falso dice a las tres. O sea, ni leer supo en este caso, pero sin embargo le sirvió para ir y bardearme. Es una cosa muy habitual, en mi caso es permanente”, concluyó la legisladora del Frente de Todos.

Feinmann, una relación confusa

Luego de ver en la pantalla gigante un informe sobre su mediático ida y vuelta con el periodista Eduardo Feinmann, con quien suele enfrentarse en televisión, la legisladora sorprendió al contar algunos detalles desconocidos de la relación. “¿Termina habiendo un cariño con Feinmann?”, quiso saber Kusnetzoff. “Es muy confuso realmente”, respondió Fernández con gestos grandilocuentes. “Al menos en el último tiempo pude establecer conversaciones con él, privadas, en las que muchas veces le dije ´che, esto que pusiste es mentira, deliberadamente mentira. Te lo compruebo como vos quieras. Decilo´”, reveló, y agregó de inmediato: “Y lo dice. Eso, nobleza obliga, es una cosa que está bien”.

“A veces me agarra resentimiento porque en esa confrontación aparecen algunas cosas que molestan más que otras, pero en definitiva son muchos años”, explicó, y contó que Feinmann tiene una épica en el movimiento secundario, que cuando hay conflictos en las escuelas los estudiantes saben que van a hablar con Feinmann, que eso les va a permitir tener un espacio en la televisión y visibilizar el conflicto, y “que eso no es poca cosa”. Por último, reconoció que ahora se divierte con el tema. “Intento, sí me molesta algo, plantearlo y ver si lo podemos resolver”, contó.