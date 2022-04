Ofelia Fernández criticó al Gobierno por no solucionar problemas: “Tal vez estamos peleando mucho adentro”

La legisladora porteña Ofelia Fernández habló este martes sobre la interna que atraviesa el Gobierno y expresó cuestionamientos a la dirigencia por ser incapaz de solucionar los problemas de la Argentina en el marco del conflicto. “No estamos dando peleas, tal vez por estar peleando mucho adentro”, sostuvo. Además, se manifestó en contra de la polarización entre las figuras del presidente Alberto Fernández y de su vice, Cristina Kirchner, aunque reconoció sentir “más afinidad” por la exmandataria y por su hijo, Máximo.

Al analizar en Radio Mitre la coyuntura del Gobierno, Fernández expresó: “Las cosas están muy complicadas, sobre todo para mi generación. Hay un problema de gran parálisis y falta de creatividad en las iniciativas en términos de gestión. Hay grandes problemas, pero se está intentando contener los existentes”.

Tras ello, a la legisladora le preguntaron si se posicionaba del lado de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner. Entonces, manifestó: “No me parece muy cómoda esa dicotomía como algo final. Se están tomando definiciones importantes y está en debate. Yo tengo más afinidad con la sensibilidad de Cristina o de Máximo, que considero quieren hacer más o buscan cambios más profundos”.

Y siguió: “Sobre todo yo creo que, en términos de filosofía de transformación, entre consenso y conflicto, yo creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta. Creo que para gobiernos como los nuestros la filosofía de transformación debe ser confortativa”.

No obstante, a continuación Fernández lanzó un cuestionamiento al Ejecutivo frente a la imposibilidad de resolver los problemas. “Yo creo que hoy no estamos perdiendo peleas, no las estamos dando. Tal vez por estar peleando mucho adentro y eso me parece preocupante: profundiza el malestar y no genera confianza”, dijo y agregó: “Creo que lo mejor es poder salir de la dicotomía personalista y pasar a la discusión programática”.

En el marco de la entrevista se abordaron dos cuestiones que la legisladora consideró de relevancia: la educación y la alimentación escolar. Respecto de la primera, Fernández evaluó: “Está en un momento complicado de recuperación del tiempo perdido. La pandemia dificultó mucho el proceso de aprendizaje, no solo por la modalidad sino también por la situación particular que además atravesaba cualquier estudiante”.

Seguidamente, planteó que en la actualidad los alumnos atraviesan un “proceso de recuperación de la rutina” e indicó que luego se discutirán cuestiones “más pedagógicas”. “Estamos en un momento muy complicado. Mi partido el Frente Patria Grande está desarrollando unidades educativas en todo el país y cada vez hay que alfabetizar pibes más grandes, es una realidad”, aseguró.

En materia de alimentación escolar, apuntó: “Con la impotencia que generan los grandes problemas hay que pensar en cómo resolver problemas concretos igual de urgentes. Ayer presenté un proyecto vinculado a la transformación del sistema de alimentación escolar”.

Con cuestionamientos a la asistencia ofrecida por la Ciudad, Fernández entendió necesario “pensar en universalizar el servicio” y que “consideren otras modalidades de contratación, que no concentren el servicio en una empresa grande sino que se incentiven la posibilidad de gestión directa de las asociaciones de cooperadoras”.