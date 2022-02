Pablo Alarcón: su nueva vida como chef, su proyecto solidario y su relación actual con Lucía Galán: “Estoy solo con mis perros”

Sin dudas, este hombre es una caja de sorpresas. En épocas de pandemia, donde la profesión del actor se vio notablemente afectada, Pablo Alarcón decidió reinventarse y convertir otro de sus hobbies, la cocina, en su nueva ocupación. Mientras alterna algunos proyectos actorales con su nueva faceta de chef, el intérprete también se suma a la tarea solidaria y lucha por la ley “Pancitas llenas” para erradicar el hambre en la Argentina.

Acompañando a Julio González, dueño de Orali, el artista pasó por el living de Mañanísima y habló de los motivos por los cuales se sumó a esta movida que trabaja para terminar con el hambre de los más pequeños. “Me da mucha pena. Es muy injusto y muy innecesario porque con un poco de voluntad de los gobiernos se puede lograr el consenso para sacar esta ley que me parece totalmente justa, porque se gasta dinero en cada pavada”, opinó.

Tras explicar en qué consiste el proyecto (las empresas donarían el 0.04 de sus ganancias para quienes más lo necesitan), el actor expresó: “Tenemos que cuidar a los niños y adolescentes que son el futuro de este país. Yo lo acompaño a Julio en algunos eventos a hogares y salgo siempre llorando. Dos o tres veces fui y cociné también, que es lo más lindo”.

Inmediatamente, el protagonista de Regalo del cielo destacó el trabajo solidario de Santi Maratea y lo felicitó por todo lo que ha logrado. “Tiene un gran corazón y capacidad. Es maravilloso lo que hace. Es un santo”, lanzó trazando un paralelismo con su nombre.

En el terreno personal, el artista aclaró que está solo aunque subrayó el especial afecto que aún mantiene por su ex, Lucía Galán. “Amo a Lucía, somos grandes amigos. Hemos terminado pero nos llamamos. Es una persona maravillosa pero no estamos juntos. Estoy solo con mis perros”, aclaró, entre risas.

En cuanto a sus proyectos laborales, el ex de la cantante advirtió que está trabajando bastante y habló de su nuevo emprendimiento que comenzó en medio de la pandemia. “Se llama El cocinero está frito. Voy a la casa de la gente y cocino. Voy con los músicos, hacemos un show, le organizo la comida, sirvo, levanto los platos, todo. Fue en la pandemia que se me ocurrió cuando vinieron a cobrarme el alquiler”, bromeó.

Inmediatamente, el actor aprovechó su encuentro con Carmen Barbieri para hacerle una propuesta en vivo: “Vengo a hablar con vos de un proyecto”, le dijo al aire antes de despedirse. “Bueno, vamos a hablar. Me encanta. Ahora estoy como loca que no tengo horario pero para el año que viene sería genial. Tengo muchas ganas de hacer teatro, sabés que me quedé con ganas por falta de tiempo pero amo el teatro”, respondió la capocómica entusiasmada.