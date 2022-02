Los 95 de Mirtha Legrand. Súper torta, festejos, ausencias y una promesa: “no sé en qué canal, pero vuelvo seguro”

Este miércoles, Mirtha Legrand cumplió 95 años y, tras un largo período de aislamiento, la diva lo festejó junto a sus seres más cercanos. La celebración comenzó bien a la atardecita, a las 19.30, con la llegada del ambientador Ramiro Arzuaga. Para ese momento, fiel a su estilo, la actriz y conductora ya había ultimado los detalles del vestuario y el maquillaje que utilizaría durante el gran festejo y esperaba ansiosa la llegada de sus invitados.

La cita era a las 20.30 y para ese entonces, Mirtha sabía que algunos de sus seres más queridos no serían de la partida: a pesar de haber confirmado en un principio su presencia, Susana Giménez canceló a último momento y viajó hacia La Mary, su chacra de Punta del Este. Juana Viale, su nieta y reemplazante durante la pandemia en sus programas televisivos, en tanto, la saludó por teléfono por la mañana desde la provincia de Corrientes, pero según le contó Legrand a la prensa, habría regresado al país por la tarde.

Mientras la tarde se iba poniendo oscura y la temperatura acompañaba de manera perfecta, con un clima fresco y agradable, llegó el primero de los invitados: el productor teatral Carlos Rottemberg. Luego, arribó Gino Bogani, amigo de la familia y el diseñador que vistió a Juanita cada fin de semana durante los dos últimos años y su entrañable amiga Coca Calabró.

Mirtha Legrand habló de la Argentina de su familia y de su futuro en la televisión GERARDO VIERCOVICH

A las 21 horas puntual, Mirtha bajó a hablar con la prensa y, como siempre, dejó varias perlitas flotando en el aire. Contrariamente a lo que se había dicho hasta el momento, Mirtha se mostró vestida íntegramente de turquesa (y no de rosa) y con el mismo vestido con el que celebró su última “mesaza” del año, diseñado por Claudio Cosano, al igual que el cambio de vestuario que, afirmó, usaría a mitad de la cena, de color plateado.

Además de aclarar que su hija Marcela Tinayre tampoco sería de la partida, dejó bien en claro que “estaba muy bien y con ganas de trabajar”. Admitió que extrañaba la televisión, pero cuando le preguntaron por su vuelta a la pantalla de eltrece disparó: “vuelvo seguro, pero no sé en que pantalla”

“He recorrido un largo camino y estoy muy feliz. Un marido y una familia maravillosa y un público que me ama”... enumeró, plenamente entusiasmada. Por otro lado, si bien no desechó por completo la posibilidad de competir eventualmente con Juana Viale (”no te digo nada”, dijo y rio), sí se deshizo en elogios a la hora de hablar de ella: “la veo espléndida, divina, elegante, distinguida, graciosa, zafada, como dice ella”, describió.

Por último, dijo que su mayor deseo es que “la Argentina salga adelante, que nos unamos todos los argentinos” y dejó un pequeño chascarrillo final: “Hay una confusión, no cumplo 95, ¡cumplo 59!” , remató entre risas.

La súper torta de cumpleaños, con un M decorada con rosas rococó GERARDO VIERCOVICH

Más invitados y la palabra de Nacho Viale

Tras su paso frente al micrófono se hicieron presentes amigos como Martín Cabrales, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot y también Nacho Viale, su nieto y actual productor, que enseguida habló sobre esa posible vuelta de la diva a la televisión. “Les digo lo mismo que todos los años: estamos negociando y vamos a ver. Nosotros terminamos el contrato el 31 de diciembre y sentimos la obligación de negociar con eltrece, que es nuestra primera opción. Vencido ese plazo, abriremos la negociación”, expresó el productor luego de estacionar el auto en la propia vereda del edificio.

“Mi abuela está súper bien, súper lúcida. La verdad es que hoy le escribí un mensaje porque no podía hablar con ella por teléfono y le dije: ‘Si no me atendés no voy a tu cumpleaños’. ¡Es que estaba saliendo en todos los programas, como en cadena nacional! Iba viendo los distintos programas y estuvo graciosa, se acordaba de cosas... En un momento, me llamó y me dijo: ‘Estoy saliendo con Santi Maratea en YouTube’. Estuvo buenísimo ese diálogo. Si no lo vieron, lo tienen que ver”, recomendó.

Nacho Viale, el productor y nieto de Mirtha, también dejó declaraciones jugosas sobre el futuro de la diva GERARDO VIERCOVICH

El nieto de la diva contó, además, que le envió el regalo por la mañana, aunque se negó a revelar cuál fue su obsequio. También opinó sobre las declaraciones de Legrand, que aseguró que si vuelve a la televisión, no invitaría a su programa al presidente Alberto Fernández. “Ella no decide todo, tiene un equipo de producción. Nosotros invitamos a todo el mundo; el presidente ya fue invitado y nunca vino” , expresó.