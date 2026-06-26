Padre Coraje: la química de un amor prohibido, un susto de novela y la pareja que pasó de la ficción a la realidad

Padre Coraje fue una novela que quedó marcada a fuego en la memoria de todos. Se estrenó en Canal 13 el 8 de marzo de 2004 y finalizó luego de 189 capítulos, el 23 de diciembre de ese año. Con idea de Adrián Suar y guiones de Marcos Carnevale y Marcela Guerty, estaba ambientada en 1952 y contaba la historia de un justiciero que llegaba a un pueblo llamado La Cruz para limpiar su nombre, luego de ser acusado de un crimen que no cometió. La única manera que encontraba de entrar al pueblo era haciéndose pasar por un cura y todo iba relativamente bien hasta que conoció al amor de su vida, que resultaba ser imposible.

Esa es, a grandes rasgos, la trama de la novela que promedió 20 puntos de rating y arrasó en la entrega de los Martín Fierro. Estaba protagonizada por Facundo Arana, Nancy Dupláa y Carina Zampini acompañados por un gran elenco que incluía a Leonor Benedetto, Nora Cárpena, Raúl Rizzo, Mercedes Funes, Eugenia Tobal y Luis Machín.

“Fue la primera superproducción de época que hizo Adrián con su productora Polka para Canal 13…. Todavía no puedo creer cuando pienso en eso. Fue una tira con un elenco inolvidable e irrepetible, como si todos nos hubiéramos dado todos los gustos. No había personajes de reparto porque todos éramos protagonistas de cada historia, y la gente la seguía con toda el alma desde sus casas. Aparecían las canciones de Paz Martínez o de (Ricardo) Montaner, y todo era silencio... Tengo recuerdos inolvidables de la novela", dice a LA NACION Facundo Arana, el protagonista de esta historia de amor y venganza. “La Argentina tiene artistas extraordinarios como para llenar ficciones. Y directores, cámaras, editores, sonidistas, equipo, extras... Todos laburamos fuerte de punta a punta. Fuimos felices haciendo Padre Coraje. Y después barrió con todos los premios”, suma el actor, con orgullo y emoción.

Nancy Dupláa y Facundo Arana, los protagonistas de Padre Coraje Captura TV / El Trece

El personaje de Arana pasó la mitad de la novela vestido de cura y él recuerda, gracioso, que la gente le pedía que la bendijera o le diera consejos. Aunque ya sabía montar a caballo, se perfeccionó porque grabó muchas secuencias de persecuciones y enfrentamientos en caminos rurales que no solo requerían muchas horas de trabajo, sino un gran esfuerzo físico, y el galán nunca quiso dobles

Fueron arduos meses de trabajo, con interiores que se grabaron en los estudios de Polka y los exteriores en locaciones de San Antonio de Areco, pueblo elegido por la producción porque conserva calles, almacenes y paisajes rurales de mediados del siglo pasado. Hasta allí llegaban los motorhomes con los actores, que arrancaban las grabaciones bien temprano por la mañana y, a veces, se extendían hasta que caía el sol. Entre mate y mate, con descansos programados para comer y reponer fuerzas, se forjaron grandes amistades. Nancy Dupláa y Facundo Arana ya habían protagonizado 099 Central, pero Padre Coraje terminó de consolidar la evidente química entre los actores. Y Carina Zampini compuso a Ana Guerrico, una villana para el recuerdo.

Arana, en los tiempos de Padre Coraje ALEJANDRA BRATIN - NIKON D1

La trama

La historia estaba ambientada en 1952, en el imaginario pueblo de La Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Dominado por gobernantes despóticos y explotadores, un joven idealista llamado Gabriel Jáuregui (Arana) asume una identidad de justiciero para luchar por los pobres. Mientras tanto, el asesinato de Alejandro Guerrico, uno de los hombres más respetados del lugar, conmueve a todos los habitantes y despierta fuertes sospechas. La víctima se oponía al aumento de los impuestos que pretendía llevar a cabo el intendente, poniendo en riesgo los intereses de algunos poderosos. Alguien tuvo que pagar por esa vida y los poderosos entienden que para tranquilizar a la gente hay que “inventar” un culpable. El mejor candidato es Coraje, ese justiciero que vive robando a los ricos para ayudar a los pobres. Enterado de esta injusticia, Coraje decidió limpiar su nombre, hacer justicia y atrapar al verdadero asesino de Guerrico. Accidentalmente, vio una posibilidad de entrar a La Cruz sin levantar sospechas cuando el nuevo párroco fue asaltado y asesinado por unos forajidos. Nadie conoce al Padre Juan y entonces Coraje toma su identidad, junto a sus compañeros Santo (Lombardo) y Mecha (Tobal). Así entraron al pueblo donde no todo salió cómo lo imaginaba porque allí conoció a Clara Guerrico (Dupláa) y se enamoró de ella. Si bien el amor fue correspondido, ella se sintió culpable por haberse enamorado de un cura, en tanto que Coraje no pudo revelar su verdadera identidad.

El elenco era de lujo. A los ya nombrados se sumaban Julia Calvo, Federico Olivera, Fabio Di Tomasso, Erika Wallner, Matías Santoiani, Melina Petriella, Eugenia Guerty, Marcelo Consentino, Roberto Vallejos y Fabiana García Lago que ganó el Martín Fierro a la revelación. Además, hicieron participaciones Antonio Grimau, Víctor Laplace, Nacha Guevara, Juan Carlos Calabró, Claudia Cárpena, Gustavo Rey, Jorge Schubert, Aldo Pastur. Karina Mazzoco tuvo también un personaje y fue una de las pocas oportunidades que la conductora hizo ficción. La banda sonora incluye canciones del Paz Martínez, de Ricardo Montaner, André Rieu, Lucho Gatica, Nacha Guevara, y bandas sonoras de películas como La misión, La pasión de Cristo, La última tentación de Cristo, El último samurai y Gladiador.

Fue tanto él éxito que en el VideoMatch de Marcelo Tinelli hicieron una parodia que se llamaba Padre Carajo.

Un justiciero y una historia de amor ALEJANDRA BRATIN - NIKON D1

Una villana de corazón tierno

Carina Zampini era la antagonista de la historia, también enamorada del Padre Juan, que se interponía en la historia de amor entre su hermana y el falso cura. “Padre Coraje está en un lugar hermoso de mis experiencias y recuerdos. Fue un laburo hermoso y tengo siempre un gran agradecimiento a Adrián (Suar) por convocarme y a Marcos Carnevale que delineó tan bellamente a Ana Guerrico porque tenía todos los matices, y más allá de odiarla porque hacía cosas horribles, la gente entendía el lugar de donde nacían esas miserias. Era una mujer que estaba tan sufrida que no tenía otra cosa para ofrecer que el daño. Pero también descubrió que sentía ese amor limpio y puro por el Padre Juan; la gente se encariñó mucho con ese personaje. Era un elenco extraordinario y había grandes compañeros, empezando por ‘Nanchu’, que la adoro, y Facu, que eran los protagonistas, pero todos eran impresionantes en su capacidad actoral y humanamente. Tengo guardado en un lugar especial de mi corazón el recuerdo de Erica Wallner que era mi ‘nana’ y con la que compartí muchísimo fuera del trabajo también; ya no está en este plano, pero siempre está presente. Era virginiana como yo, cumplía años el 3 de septiembre, y cuando llega ese mes se me viene a la mente. Y después tuvimos la suerte de ser reconocidos, no solo por el público sino también por los premios y eso es un mimo, y fue como cerrar todo el proceso con un moño. Hice muchos personajes en estos treinta años de trabajo y tuve la posibilidad de hacer malas, buenas, buenísimas, depresivas, locas, hice un personaje onírico en Por el nombre de Dios, pero este es uno de los personajes que más disfruté de hacer y está en mi top tres”, confía Zampini a LA NACION.

Carina Zampini en Padre Coraje Archivo

Hubo una historia de amor de ficción que se volvió realidad. Los besos apasionados de Melina Petriella (interpretaba a Lourdes Bernal Ponce, hija del médico del pueblo) y Fabio Di Tomasso (Lautaro Costa hijo del intendente) empezaron como una mentira y terminaron siendo de verdad. Durante el rodaje de la novela los actores se enamoraron y estuvieron juntos durante ocho años. Eran de los más chicos del elenco y todos festejaron ese amor. “Fue mi segundo trabajo y uno de los más hermosos en los que participé. Una serie de época en la que había mucho movimiento, mucha ficción y tuve la suerte de compartir con compañeros supertalentosos de los que aprendí mucho y disfruté. Tengo recuerdos hermosos.... Es uno de los trabajos que voy a llevar siempre guardado en mi corazón”, dice Di Tomasso a LA NACION.

Javier Lombardo era Santo Tomás, el gran amigo de Coraje. “Fue una novela épica. Pasaron tantas cosas, tantas. Algunas muy bizarras (risas). Empezó muy bien, todo muy verosímil y después se descarriló un poco (risas). Fue un elenco fabuloso. Todos los actores eran excelentes. Me acuerdo de una escena, particularmente, en la que me divertí mucho. Me casaba con la madama del cabaret, que lo hacía Julia Calvo, una actriz extraordinaria. La escena transcurría en una iglesia y el monaguillo era el monaguillo de Facundo, que lo hacía Matías Santoiani, muy gracioso. Entonces, él estaba peleado a muerte conmigo porque no quería que me casara. Y justo cuando le voy a dar un beso a la novia, Matías se mete en el medio de los dos para evitar el beso, y yo le pongo la mano en la cara, y le tiro la cabeza para atrás (risas). Eran personajes muy, muy divertidos. Todos los personajes tenían muchos matices, y el mío aportaba mucho humor. Esa escena fue muy divertida, pero hubo muchas así… Pensarlo ahora parece increíble porque grabábamos diariamente muchas escenas. Después aparecía (Juan Domingo) Perón también, se mostró la guerra… (Víctor Laplace interpretó a Perón en la tira y Ximena Fassi, a Evita). Pasamos por todos los climas. Fue una novela fabulosa, de mucho éxito, y también era un delirio por momentos… Como todas las novelas… Pero con gente muy, muy, muy, muy carismática”, confiesa Lombardo a LA NACION.

Víctor Laplace, que interpretaba a Perón, junto Raúl Rizzo xxxx

Matías Santoiani también compartió sus recuerdos con LA NACION: “Padre Coraje fue la vuelta a la novela clásica, después de mucho tiempo. De esos culebrones de amor fuerte. Fue un suceso y tenía un elencazo. Fue un placer que Leonor Benedetto hiciera de mi mamá porque es una actriz inmensa, generosa, buena gente. Ella tenía un cutis perfecto, blanco, inmaculado, impecable, y yo era un negro, oscuro (risas), entonces eran muy difíciles nuestras escenas para poder empatar la luz su blancura con mi piel morena; si tenía mucha luz yo, ella salía quemada. Entonces fue un trabajo complicado para los iluminadores, que decían que no tomara más sol. Y Pipo, mi personaje, fue hermoso. Si bien Gasoleros me dio popularidad, en Padre Coraje me dio la oportunidad de mostrar otra cosa y es algo que atesoro”.

Una elección dolorosa

Mercedes Funes interpretaba a Nora Ponce, hija del médico del pueblo (Luis Machín), y su salud mental se iba deteriorando a medida que avanzaba la historia. Cuenta a LA NACION: “Tengo muchos recuerdos de Padre Coraje no solo por lo que significó para la gente, sino por lo que significó para mí y para todo el elenco que tuvimos la alegría de hacerlo. Mi personaje fue sin duda de los más lindos que tuve y pasó por todos los momentos, incluso hasta su propio padre le amputó una pierna. Si bien era algo bastante escabroso, a la hora de actuarlo fue desafiante y también divertido, porque yo genuinamente tenía que tener mi perna doblada y con el talón pegado al glúteo y atada con varias vendas para que no se me ‘desdoble’, y apoyar mi rodilla sobre una pierna ortopédica y caminar con eso. Era bastante engorroso, además de doloroso, pero yo también quise hacerlo de esa manera porque me parecía interesante que se pudiera ver ese efecto de caminar sobre una verdadera pierna ortopédica. Grabar esas escenas fue muy particular y siento que algo de esa novela tenía que ver precisamente con esa cuestión, que tratábamos de revivir las cosas con la mayor veracidad posible. Y si bien era insólito y divertido para todos, debo decir que también fue muy difícil; tuve muchos días de dolores de piernas (risas), pero no me arrepiento porque cuando tenés la posibilidad de jugar en esos extremos en televisión, sos una privilegiada. Fue un personaje precioso, colorido, lleno de momentos increíbles. Es un placer cuando los autores escriben personajes tan ricos y te permiten jugar de esa manera”.

Dupláa, Arana y Zampini, el triángulo amoroso de Padre Coraje

Raúl Rizzo interpretó a Manuel Adolfo Costa, el intendente del pueblo y el gran villano de la historia; un hombre autoritario, con muchos secretos. “Fue una novela hermosa que me dio mucho placer hacer. Hay una anécdota graciosa que recuerdo muy bien. En una oportunidad estábamos grabando en las afueras de Moreno en un lugar en el que había un bosquecito con mucha vegetación y era un día oscuro porque se venía una tormenta feroz y se notaba. Y yo tenía que entrar a ese bosquecito porque la toma empezaba cuando yo salía de ahí. En ese momento cayó un rayo y de adentro del bosquecito salieron muchos animales, chicos, grandes, de todo tipo: ratas, ardillas, pequeñas serpientes. Huimos despavoridos de ese lugar (risas). No me olvido más de esa mañana, de la sorpresa y del jabón que nos pegamos todos”, cuenta, entre risas, a LA NACION.