La actriz habló de la situación del colectivo de actrices

La actriz Paola Barrientos fue contundente sobre su postura "antigrieta", al tiempo que indicó la actividad dentro del Colectivo de Actrices Argentinas se encuentra "más diluida" en estos momentos.

"No creo en la división de los actores por la política, no acepto ni comparto la idea de la grieta", aseveró en diálogo con la periodista Andrea Bisso en Cosas de Minas, en la AM 1300 La Salada. En ese sentido, hizo un llamado de atención sobre la división que existe entre los actores por sus pensamientos políticos contrapuestos: "No estoy de acuerdo con eso, me parece que hay gente mas allá de los actores, incluso amigos que no son del rubro, con los que tengo discusiones políticas y estamos muy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Pero lamentablemente hay algo de los nombres de las personas que nos separa".

Barrientos también manifestó con firmeza su postura en contra de los personalismos: "El problema no es Cristina [Fernández], no es Mauricio [Macri]; es la discusión política del proyecto de país queremos. (...) A mi no me gusta alimentar ni acepto la idea de la grieta, lo único que genera son tensiones y no posibilidades de pensar".

Además, la actriz no evitó dar su punto de vista cuando le preguntaron sobre el sensible tópico de la despenalización del aborto. "El mayor triunfo de estos momentos es que el tema se instaló, con esas cosas que tienen que suceder de abajo para arriba. La ley vendrá en breve. Siento que hay un terreno recontra ganado", aseguró.

En esta misma línea, señaló que poco después de la votación del Senado en contra de la ley -en agosto de 2018-, se disolvió el Ministerio de Salud: "Una ley de este tipo, aprobada, no hubiese servido absolutamente para nada porque sería imposible implementarla. No sólo que no dimos ese paso, sino que retrocedimos cuatro. Ahora hay que empezar más de abajo, pero espero que sea para tomar envión".

También habló de la situación de Actrices Argentinas, un colectivo que jugó un rol preponderante en la difusión del proyecto de ley de despenalización del aborto. "En este momento la colectiva sigue funcionando, siguen juntándose en asambleas, pero está más diluido", reveló. "En su momento yo no estuve militando activamente. Tengo a todas mis amigas actrices muy comprometidas y comparto, pero no fui parte del asunto. Siguen pensando y repensándose", señaló, dejando en evidencia que aún existe un clima reflexivo que invade a las integrantes, e incluso, genera choques de posturas en algunas oportunidades.

Hace pocos días, Barrientos reveló los motivos por los que decidió desvincularse de las exitosas publicidades televisivas que protagonizó junto a "Marcos" (Gonzalo Suárez), para un conocido banco privado. "Lo dejé porque no estaba de acuerdo con los créditos UVA", había dicho la actriz, descartando una vez más que su alejamiento se hubiese producido por cuestiones políticas.