Patricio Giménez protagoniza escenas de alto voltaje junto a la conductora uruguaya Victoria Rodríguez, en una nueva miniserie

Escuchar

La conductora uruguaya Victoria Rodríguez decidió sumar una nueva faceta a su trayectoria profesional y se animó a explorar el mundo audiovisual con una historia sexy y audaz. La periodista, que ya había trabajado como actriz de teatro, rodó una miniserie junto a Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, y Diego Delgrossi en el Hotel La Bluette de Punta del Este.

La pieza audiovisual, dirigida por Michael Abt, desarrolla una historia de amor fatal entre los personajes de Rodríguez y Giménez . El humorista, en tanto, interpreta al recepcionista del hotel. La propuesta estética se encuadra en el cine mudo y los actores se subieron al desafío de ilustrar su intimidad solamente a partir de gestos y miradas.

Rodríguez compartió imágenes en sus redes sociales de la miniserie; hasta el momento se han estrenado cuatro capítulos de menos de dos minutos cada uno Captura

No es la primera vez que Rodríguez coquetea con el mundo de la actuación: en Uruguay, formó parte distintas obras de teatro como Al encuentro de las Tres Marías, Juana la Loca y Un tranvía llamado deseo, entre otras. Entusiasmada con la miniserie de Abt, que marca su debut en la industria audiovisual, Rodríguez compartió extractos de los episodios en sus redes sociales y se mostró muy contenta con el resultado de la producción. Hasta el momento se estrenaron los primeros cuatro capítulos, que duran menos de dos minutos cada uno.

¡Los hermanos sean unidos!

Giménez, reconocido cantante y conductor, decidió instalarse hace cuatro años en Uruguay, donde lleva una vida tranquila y según sus propias palabras, está muy conectado con su espíritu junto a su incondicional perra, Rumba. Uno de los grandes bastiones de su vida es su hermana, Susana, con quien compartió los días de aislamiento en plena pandemia.

“Me gusta que sienta que tiene alguien que la acompaña cuando lo necesita, como nos pasa a todos. Y, en la medida de lo posible, cooperar con su paz. Hablamos de la vida, de otras vidas, pasamos la letra del teatro juntos o intento solucionarle cosas que le preocupan del día a día”, había detallado sobre aquellos días de confinamiento.

Patricio junto a su hermana, Susana Giménez Instagram: @patogimenez

Para describir el vínculo tan estrecho con la conductora, en una entrevista con la revista HOLA! Argentina, Giménez eligió una anécdota de su niñez: “Papá murió cuando yo tenía 10 años y mamá se deprimió mucho. Le agarró cáncer y la verdad es que no tuve una adolescencia muy fácil. Me tocó, junto a mi abuela, salir a bancarla y a ser un poco el papá de mis dos hermanos más chicos. Mi mamá tuvo un episodio que yo no quiero contar porque forma parte de su intimidad, pero estaba en un hospital, muy deprimida, y a la vez estaba saliendo con un médico que, mágicamente, no se daba cuenta de que mi mamá estaba muy mal. En esa escena, mi único amparo fue Susana, que nos llevó a mis hermanos y a mí a dormir a su casa. Yo no dormía hacía una semana y dormí como si estuviera en el paraíso. Cuando ya no me quedaba de dónde agarrarme apareció ella, y eso nunca me lo voy a olvidar”, reveló el músico.

“Susana es uno de los pocos amores que conservo en este mundo. También tengo a mis hermanos (Carolina y Federico) y a algunas personas a las que quiero mucho, pero son un núcleo muy chiquito”, resumió Patricio. Los hermanos comparten muchas cosas, como el amor a las plantas o los animales. “ Ser hermano de Susana Giménez, el personaje famoso, ni te salva, ni te cura: te expone . Y eso a veces es bueno y a veces es malo. Pero no es más que eso. En lo personal, creo que como hermanos, con Susana nos disfrutamos muchísimo”, cerró el hermano de la diva.

LA NACION