Paula Robles declaró en la causa por las amenazas que recibió Juana Tinelli: los detalles de su testimonio

A casi un mes de la denuncia por amenazas iniciada por Juana Tinelli, su madre, Paula Robles declaró como testigo ante la Justicia. Lo hizo de manera presencial en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. El testimonio de la expareja de Marcelo Tinelli estuvo relacionado con lo que contó el conductor y su hija.

“Refrendó todo lo que contaron Juana y Marcelo”, dijo a LA NACION Juan Villanueva, uno de los abogados de la joven de 22 años. “Contó que la denunciante se lo contó a ella, su madre, inmediatamente después de recibir el llamado, llorando, muy angustiada, y que después llamaron juntas al padre de Juana para contarle lo que había pasado”, sumó.

Juana Tinelli

El llamado como testigos a Marcelo Tinelli y a Paula Robles surge luego de que en su denuncia, la modelo los mencionara y detallara en su relato justamente que tras recibir el llamado alertó de la situación a su madre y que luego juntas se contactaron con su padre.

“Estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando y no tenía el teléfono a mano, cuando lo agarro y veo un mensaje de Juana. ‘Necesito hablar urgente con vos’. Me dijo que la acababan de amenazar, la llamé y me atendió llorando. Quise tranquilizar la situación, pero agarró el teléfono su mamá y me dijo que no le podía pedir tranquilidad a una persona amenazada. En ese momento Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Me escribió después que no podía creer que no le diera bola”, reveló hace tres semanas Tinelli ante la Fiscalía.

Juana Tinelli junto a su madre, Paula Robles

Según contó en su relato, Juana recibió una llamada a su celular de un número oculto. “’¿Vos sos Juana Tinelli?’, me preguntaron, a lo que respondí que sí, que quién hablaba. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’”. De inmediato ella decidió cortar la comunicación y debido al shock lo primero que atinó a hacer fue borrar el registro de la llamada.

Respecto a la investigación, el abogado de Juana explicó que se encuentran esperando el resultado de unos estudios realizados sobre las antenas telefónicas, lo que les podría permitir o al menos acercarse a los autores de la llamada.

En paralelo, el jueves por la tarde Marcelo Tinelli grabó algunas escenas que le habían quedado pendientes de la nueva temporada de su reality, según confirmo El Tirri a LA NACION. Además de su primo, lo acompañaron sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.

Qué dijo Juana Tinelli

A través de su cuenta de Instagram, Juana Tinelli sorprendió a sus seguidores el sábado 29 de noviembre con una preocupante historia: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

Marcelo y Juana Tinelli

El mensaje prosiguió: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, dijo.

Marcelo Tinelli se refirió a la denuncia realizada por su hija desde su cuenta en X (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Días más tarde, Marcelo Tinelli hizo lo propio desde su cuenta en X: “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso".