Juanita Tinelli confirmó su romance con el influencer Tomás Mazza: así fue el beso al aire y la declaración de amor

Después de tres meses del escándalo por las presuntas amenazas que habría recibido, Juana Tinelli se mostró ajena al caos mediático que la puso en el centro de atención y volvió a apostar al amor. Ya reconciliada con su padre, Marcelo Tinelli, la joven de 23 años confirmó su romance con Tomás Mazza, el influencer fitness y streamer.

Luego de semanas de especulaciones en las redes sociales por parte de los usuarios, en las que percibieron un intercambio de idas y vueltas públicas, los dos aparecieron con besos, abrazos y muestras de cariño. Incluso rememoraron cómo fue la primera cita y qué se dijeron.

Los dos se mostraron juntos en una transmisión de streaming el domingo 8 de febrero (Fuente: mazzatomas kick beta)

Todo empezó después de que Tinelli posteara en Instagram una foto con una bandana en la cabeza. En la sección de comentarios, Mazza expresó: “Guao”. Acto seguido, ella le respondió: “Uuauuu”, a la vez que le dio “Me gusta”. De inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores, que iniciaron una búsqueda detallada de algún gesto más.

El priemr ida y vuelta entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza en las redes sociales (Fuente: Instagram/@juanitatinelli1)

Y así sucedió. En una segunda publicación de Tinelli, que se trató del video de una campaña publicitaria, el influencer se preguntó en los comentarios: “¿Por qué el video nunca termina?”. Sin más, tras el intercambio de “Me gustas”, ella contestó: “Ya te respondí, fíjate”.

Poco tiempo después de dejar en evidencia su contacto, los dos aparecieron este 8 de febrero en una emisión de streaming, desde el canal de Mazza por Kick. Allí se presentaron como novios y ella lo acompañó en su rutina y diálogo con la comunidad de jóvenes menores de 30 que lo siguen desde hace tiempo.

Uno de los fragmentos que se volvió viral fue cuando él le dio un beso a ella sin dejarla hablar. Esto sucedió antes de terminar con la transmisión en vivo.

Tomás Mazza y Juanita Tinelli recordaron su primera cita

Además, la pareja se animó a recordar la primera cita que tuvieron. “Yo estaba frente a ella mientras pensaba: ‘Listo, no le gusto, soy un enano’. Yo estuve todo el momento pensando eso”, dijo Mazza. Por su parte, Tinelli respondió: “No, yo me acuerdo que te pregunté si tenías…”, y no pudo terminar la frase porque se echó a reír debido a que le daba vergüenza continuar.

Ante el aliento de Mazza para que termine con la frase, Tinelli completó: “Me hablabas y de la nada soltabas ‘crispi pasta’ y te metías el dedo en la boca”. Segundos después, ella lo abrazó y él destacó su ternura. “¿Hace cuánto que no te veo?”, contestó la hija del conductor y el influencer sostuvo: “Hace una semana”.

Cabe remarcar que en septiembre del año pasado Juana Tinelli había confirmado su relación con Bautista Cuiña, de bajo perfil y que estudiaba Administración de Empresas en una universidad privada de Capital Federal. Además, se conoció que colaboraba en la empresa familiar que lideran sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos. Sin embargo, los viajes a Miami y las salidas por los boliches porteños no bastaron para hacer sólido el noviazgo, que se desmoronó tiempo antes de las amenazas que denunció públicamente haber recibido la hija del famoso conductor.

¿Quién es Tomás Mazza?

El joven de 25 años es popular en Kick, donde a diario realiza transmisiones en directo para su comunidad. Allí habla de vida sana, deportes y fitness, de ahí que logró hacerse con un nicho de público adolescente y menores de 30 años que lo empezaron a seguir por sus mensajes motivadores.

Tomás Mazza es un reconocido influencer fitness con más de cinco millones de seguidores en Instagram (Fuente: Instagram/@mazzatomas) Insta

En la actualidad cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok. Debido a su fama y vínculo con la actividad física, participó del documental en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras.