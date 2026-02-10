La reacción de Marcelo Tinelli al romance de su hija Juanita con el influencer Tomás Mazza: “No me contó”

A tres meses del escándalo que la tuvo en el centro de la escena mediática por las presuntas amenazas que habría recibido, Juanita Tinelli reapareció con un perfil más bajo y con una noticia relacionada a su vida personal. Lejos del ruido, la joven de 23 años volvió a apostar al amor y confirmó su relación con Tomás Mazza, influencer fitness y streamer. Ya reconciliada con su padre, Marcelo Tinelli, en las últimas horas trascendió además cuál fue la postura del conductor frente a este nuevo romance, en un contexto marcado por la calma después de la tormenta que sacudió a su familia.

Lejos de esquivar las versiones que circulaban, Juanita decidió enfrentar los rumores sobre su vínculo con Mazza de manera directa y lo hizo en Kick, la plataforma donde él suele streamear. Durante la transmisión, que rápidamente empezó a circular en redes a través de distintos clips, hubo una escena que no pasó inadvertida: segundos antes de cortar el vivo, Mazza se acercó y le dio un beso, un gesto espontáneo que funcionó como la confirmación pública del romance.

Los dos se mostraron juntos en una transmisión de streaming el domingo 8 de febrero (Fuente: mazzatomas kick beta)

Tras la confirmación del romance, el periodista Juan Etchegoyen buscó conocer la reacción de Marcelo Tinelli y lo hizo a través de un mensaje en X, donde le consultó directamente. Con un tono afectuoso, escribió: “Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones? Besos. Que viva el amor”.

Lejos de esquivar la consulta, Marcelo respondió poco después y dejó clara su postura. “No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, expresó y acompañó el mensaje con un corazón rojo. Sin dar demasiados detalles y con un perfil prudente, el conductor dejó entrever su apoyo a la relación y su visto bueno al presente sentimental de su hija.

La reacción de Marcelo Tinelli al nuevo romance de su hija Juanita (Captura: X @cuervotinelli)

Con sus declaraciones, Marcelo Tinelli se mostró cauteloso y evitó explayarse públicamente sobre el tema, una actitud que mantiene desde los momentos delicados que atravesó la familia meses atrás. Tras aquel episodio, el conductor eligió correrse del ruido mediático y preservar el ámbito privado.